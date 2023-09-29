Президентский фонд культурных инициатив выделил 1,6 миллиарда рублей на «патриотические» проекты В их числе фестиваль «МуZыка о СVОих», клипы про «военкоров» и сериал про Запорожскую АЭС

Dmitrii Melnikov / Alamy / Vida Press

Президентский фонд культурных инициатив ( ) 28 сентября объявил победителей специального конкурса в области культуры и искусства, выделив 1,6 миллиарда рублей на «патриотические» и провоенные проекты. Внимание на это обратило «Агентство».

В числе самых дорогих проектов, получивших финансирование ПФКИ, оказался детективный сериал «Мирный атом» (49 миллионов рублей) о молодом инженере-атомщике, который едет в Запорожье восстанавливать атомную электростанцию, но «сталкивается с коварством диверсантов, обстрелами территорий, противостоит жизненным трудностям и побеждает». По задумке авторов, сериал должен поспособствовать «восстановлению культурного и информационного пространства России и освобожденных территорий». Его будут показывать в образовательных учреждениях «Росатома» и российских школах.

Один из грантов получила Татьяна Осташко, жена ведущего Первого канала Руслана Осташко. Ей выделили 23 миллиона рублей на создание «продюсерского центра музыкального патриотического искусства „Наши“». Согласно проекту, его целью является поиск и поддержка «новых патриотических талантов, способных через свое творчество укреплять духовно-нравственные ценности, усиливать культурное влияние Русского мира и быть примером для подражания для подрастающего поколения».

Почти 20 миллионов выделено «Киностудии имени Кира Булычева» на реализацию образовательной программы «Ты — кадр» на базе детского центра «Артек» в аннексированном Крыму. В рамках программы «творчески одаренные дети из всех регионов России» примут участие в создании фильмов по темам «Я русский», «Герои России», «Мы вместе», «Культурный код» и «Донбасс».

«Агентство» также отметило, что фонд выделил два гранта на проекты, связанные с «военкорами»: 7,8 миллиона рублей пойдут на съемку клипов, «подчеркивающих важность профессии», а еще 4,7 миллиона — на проект «Школа военкора».

Кроме того, деньги из президентского фонда потратят на фильм о погибшем «главе» самопровозглашенной ДНР Александре Захарченко и спектакль «Сестры» об «особой миссии» женщин, отправивших своих мужчин в места боевых действий. Помимо этого, гранты выделили на проведение фестиваля военных песен «МуZыка о СVОих», выставок «Zнать! Помнить! Гордиться!», «Za наших. Za Президента» и «Обыкновенный нацизм», а также на издание патриотических комиксов.

Президентский фонд культурных инициатив регулярно выделяет деньги на «патриотические» проекты, причем делал он это и до начала полномасштабной войны с Украиной. После ее начала российские власти потратили миллиарды рублей на проекты вроде музыкально-патриотического марафона «ZaРоссию», патриотического концертного тура «Zа ВМФ!», издания сборника стихов «ПоZыVной — Победа!» и так далее.

Читайте также

Российские власти профинансируют выставку о «подвигах» армии РФ в Украине и сборник фантастики про Донбасс Так они хотят «помочь в самоидентификации» жителям самопровозглашенных ЛНР и ДНР

Читайте также

Российские власти профинансируют выставку о «подвигах» армии РФ в Украине и сборник фантастики про Донбасс Так они хотят «помочь в самоидентификации» жителям самопровозглашенных ЛНР и ДНР