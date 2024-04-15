Reuters: Россия сумела частично восстановить НПЗ, поврежденные атаками дронов

Россия смогла восстановить мощности ключевых нефтеперерабатывающих заводов, пострадавших от атак украинских беспилотников, сократив падение переработки с 14% в марте до 10%, пишет Reuters со ссылкой на собственные расчеты.

Согласно подсчетам агентства, ранее сокращение общих российских мощностей по первичной переработке нефти составляло 123,8 тысячи тонн в сутки (907 тысяч баррелей в сутки). Сейчас оно меньше — 90,5 тысячи метрических тонн в сутки (660 тысяч баррелей в сутки).

В апреле, по расчетам Reuters, совокупные мощности первичной переработки нефти ожидаются на уровне 4,4 миллиона тонн — по сравнению с 4,1 миллиона тонн в марте.

В числе предприятий, на которых удалось частично восстановить работу установок, агентство называет принадлежащий «Роснефти» Рязанский завод, Сызранский НПЗ и Куйбышевский НПЗ. Как отмечает Reuters, России удается быстро ремонтировать нефтеперерабатывающие заводы, несмотря на трудности с получением западных технологий.

Сообщений об успешных атаках на российские НПЗ, как пишет Reuters, не было со 2 апреля — с момента удара по нефтезаводу «Танеко» в Татарстане.

C начала 2024 года российские НПЗ в разных регионах регулярно подвергались атакам украинских беспилотников, после чего на некоторых предприятиях были выведены из строя установки первичной переработки. По подсчетам Reuters, в первом квартале 2024 года по меньшей мере семь российских заводов остановили мощности.

Владимир Зеленский говорил, что реакция США на удары по российским НПЗ «не была положительной», но отметил, что Украина использовала свои беспилотники, а не поставляемое ей западное оружие. Он называл атаки на НПЗ ответом на удары российских войск по энергетике Украины.

15 апреля The Washington Post со ссылкой источники в американской администрации рассказала, что вице-президент США Камала Харрис во время встречи с Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2024 года попросила его воздержаться от атак на российские нефтеперерабатывающие заводы, но он «отмахнулся».

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