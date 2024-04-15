Российские верфи, где строят военные корабли, получают западные запчасти в обход санкций В этом им помогают посредники из стран Европы, выяснила «Русская служба Би-би-си»

Фрегат «Адмирал Головко» на «Северной верфи» Wikimedia Commons

Российские военные верфи, находящиеся под международными санкциями, получают детали для ремонта и строительства судов из европейских стран с помощью фирм из Европы, выяснила «Русская служба Би-би-си». Частью таких компаний российские подсанкционные верфи, где среди прочего строят корабли, участвующие в российском вторжении в Украину, владеют совместно с партнерами из Евросоюза. В свою очередь производители оборудования, говорится в расследовании, зачастую не знают, кто конечный получатель их продукции, и не всегда могут проверить, попадает ли она на подсанкционные предприятия.

В материале «Русской службы Би-би-си» рассказывается о «Северной верфи» в Петербурге и Зеленодольском заводе имени Горького в Татарстане. Оба предприятия находятся под санкциями (причем Зеленодольский завод попал в список еще до полномасштабной войны в Украине), но продолжают получать комплектующие из европейских стран. Помогают им в этом компании из Хорватии, Италии и Латвии.

«Би-би-си» нашла в таможенных данных упоминание хорватской компании Adria Winch, занимающейся поставками палубного оборудования для гражданских судов и военных кораблей. Бывший глава Adria Winch Миливой Перузович рассказал журналистам, что фирма работает в России уже более 20 лет: изначально она сотрудничала только с «Северной верфью», а затем распространила свои связи на всю страну. При этом сотрудничество Adria Winch с российскими компаниями не прекратилось после первых санкций в 2014 году, рассказал Перузович. «Эти санкции сейчас кажутся просто смешными», — сказал он «Би-би-си».

В 2016 году Зеленодольский завод и хорватская Adria Winch создали в рамках «программы импортозамещения» совместное предприятие «Адриа Винч Зеленодольск», которое, по данным «Би-би-си», регулярно поставляет европейские детали заводу. 51% этой компании принадлежит холдингу «Ак Барс», куда входит Зеленодольский завод, остальными 49% владеет Adria Winch. Помимо зеленодольской «дочки», хорватская компания владеет «Адриа Винч в Москве», еще одним предприятием — поставщиком завода.

В большинстве таможенных данных, которые изучили журналисты, поставки для завода Adria Winch проводит через своих российских «дочек». Перузович подтвердил «Би-би-си», что после полномасштабного российского вторжения в Украину Adria Winch перестала практиковать прямые поставки на верфи. «„Адриа Винч Зеленодольск“ продавала оборудование в основном Зеленодольской верфи, но не только, — рассказал Перузович. — Как мне известно, они также продавали оборудование и адмиралтейским верфям. После санкций мы перестали практиковать прямые поставки на верфи, и продажи шли через „Адриа Винч Зеленодольск“. Но мы не знали, кто является конечным получателем оборудования».

По словам Перузовича, хорватская компания также осуществляла поставки в Россию в обход санкций через посредников в третьих странах, в том числе в Турции и Китае. «Таково было наше решение — продолжать работу [с партнерами в России]. Потому что санкции санкциями, а дела идут своим чередом. И так продолжалось до тех пор, пока мы не продали компанию», — объяснил он.

Как выяснили журналисты по номерам проектов судов, указанных в таможенных декларациях, европейские запчасти предназначались для кораблей российского ВМФ и других силовых ведомств. Например, в мае 2022 года хорватская фирма поставила запчасти собственного, а также финского и немецкого производства для российского судна тылового обеспечения проекта 23120. Такие суда строятся на «Северной верфи» в Петербурге, а одно из них — «Всеволод Бобров» — принимало участие в боях за остров Змеиный.

Согласно отчетности Adria Winch за 2022 год, Россия стала одним из основных покупателей оборудования компании. Всего за этот год хорватская фирма поставила в РФ оборудование более чем на 700 тысяч евро — это 21% от общего объема операций Adria Winch. В конце 2023-го компанию купила другая фирма из Хорватии — Global Offshore Engineering. По словам Перузовича, новые владельцы решили отказаться от поставок в Россию из-за возможных рисков, но при этом продолжают сохранять обязательства перед дочерней «Адриа Винч Зеленодольск». Всего с февраля 2022 по июль 2023 года компании, связанные с Adria Winch или ее «дочками» в России, поставили на российские верфи, где строятся военные корабли, запчасти на 1,2 миллиона долларов.

Другая европейская компания, которая после начала войны в Украине продолжает поставлять запчасти для кораблей ВМФ России, — итальянская Melcal, занимающаяся производством судовых кранов, говорится в расследовании. Как выяснила «Би-би-си», фирма поставила краны и запчасти к ним для вспомогательных судов ВМФ проекта 20360M. Они предназначены для транспортировки и погрузки боеприпасов на корабли и подводные лодки в открытом море. Сейчас в России строятся два таких судна — «Геннадий Дмитриев» для Черноморского флота и «Владимир Пялов» для Балтийского.

По данным «Би-би-си», основным заказчиком деталей для этих судов стало «Торгово-промышленное объединение „Кронштадт“», которое активно возит детали из-за рубежа. Кроме того, турецкие, китайские и гонконгские фирмы поставляли оборудование Melcal российским компаниям-посредникам, в том числе детали для атомоходов «Федор Ушаков» и «Евгений Примаков». Всего с октября 2022 по июль 2023 года российские компании потратили 255 тысяч долларов на оборудование Melcal.

Третьим европейским поставщиком, у которого связанные с российским ВМФ компании закупают товары, журналисты назвали латвийскую Marine Systems. В 2022 году о поставках в Россию через эту фирму писали европейские издания. В частности, «Латвийское радио» и немецкое издание Correctiv отмечали поставки европейского оборудования для кораблей российских ВМФ.

Тогда сообщалось, что владельцем Marine Systems числился Игорь Смолин. На момент выхода расследования «Би-би-си» он находился не в Латвии и «искал возможности для продолжения бизнеса где-либо еще в Европе». Журналисты выяснили, что Смолин избавился от активов в Латвии (владелицей Marine Systems стала Эвелина Смолина), но продолжает контролировать российскую компанию «Марине системс». Фирма занимается закупками судового оборудования производства Германии, Японии и США. За 2023 год «Марине системс» показала рекордную для себя прибыль в 11 миллионов рублей — против одного миллиона в 2022-м.

Латвийская Marine Systems в 2023 году продолжала поставки в Россию, но в декларациях указывала, что запчасти предназначены для гражданских судов. При этом, отмечает «Би-би-си», партнеры у компании остались те же — они ранее ввозили запчасти для военных кораблей.