50 тысяч евро мирным украинцам. Эти деньги собраны в марте в рамках проекта «Давайте», который запустили «Служба поддержки», «Медуза» и «Дождь»

В рамках проекта «Давайте», который был запущен «Службой поддержки» вместе с «Медузой» и телеканалом «Дождь», по итогам марта 2024 года собрано 52 701 евро пожертвований для мирных украинцев. Новый финансовый отчет опубликован на сайте сбора.

Эту сумму распределили между несколькими украинскими благотворительными организациями, а часть резервного фонда направили на адресную помощь пострадавшим семьям.

Деньги пошли на вывоз пожилых людей с инвалидностью — в том числе тех, кто не может передвигаться самостоятельно — с прифронтовых территорий, которые постоянно находятся под обстрелами. Были оплачены билеты, услуги сопровождения социальных работников и сиделок, а также жилье и лекарства.

Часть суммы потрачена на содержание нескольких шелтеров, в которых живут десятки украинцев, оставшихся из-за войны без жилья; для этих шелтеров оплатили еду, воду и ремонт труб. Еще один перевод организаторы «Давайте» сделали приюту для бездомных животных в Харькове — здесь можно подробнее прочитать о нем самом и его подопечных.

Кроме того, адресную помощь получила одесская семья, квартиру которой в многоэтажном доме разрушил беспилотник, и семья из поселка Великая Писаревка, чей дом уничтожен снарядом. Также деньги получили украинская беженка в Латвии (ей оплатили комнату в общежитии), переселенец из Лисичанска Александр (оплата хостела и лекарств) и Станислав из Никополя (продукты и корм для собак).

Если вы не живете в России и можете помочь, присоединяйтесь к сбору пожертвований здесь. А подробно о сборе мы рассказывали здесь.

Проект «Давайте» запущен «Службой поддержки» вместе с «Медузой» и «Дождем» 24 февраля 2024 года, во вторую годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину. Цель проекта — каждый месяц оказывать помощь мирным жителям Украины.

Всего с февраля 2024 года собрано больше 120 тысяч евро.