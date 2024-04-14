Война Семьсот восемьдесят первый день. Онлайн «Медузы»

Зеленский: у мира есть все необходимое, чтобы остановить любые ракеты и «Шахеды»

Президент Украины Владимир Зеленский утром 14 апреля опубликовал пост, в котором написал, что у мира есть все, «чтобы остановить любые ракеты, „шахеды“ и другие средства террора».

«Мир нуждается только в решениях, которые могут вернуть настоящую, надежную безопасность. Украина может остановить российский террор, может обезопасить свою жизнь, жизнь всей Европы и других регионов мира от расползания зла. Именно для этого мы нуждаемся в поддержке наших партнеров, и каждый день задержек с помощью — это новые разрушенные дома, это новые уничтоженные жизни», — заявил президент Украины.