Война Семьсот восемьдесят первый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 13 апреля читайте здесь, фотографии предыдущего дня войны смотрите здесь.
Главные новости:
- Сырский: российские войска получили приказ захватить Часов Яр до 9 мая.
- В ВСУ заявили, что нанесли «результативный удар» по пункту управления группировки войск РФ в Луганской области. Власти самопровозглашенной ЛНР говорили об ударе по машиностроительному заводу и девяти пострадавших.
- Минобороны РФ отчиталось об уничтожении украинских дронов над Черным морем и Краснодарским краем.
- ВСУ: над Харьковской областью уничтожены 10 российских беспилотников.
Генпрокуратура Украины сообщила, что утром 14 апреля российский дрон атаковал грузовой автомобиль в Сумской области.
По версии ведомства, около 08:00 российские войска сбросили с дрона взрывчатку на грузовик на территории Краснопольской общины. В результате погиб водитель автомобиля.
Зеленский: у мира есть все необходимое, чтобы остановить любые ракеты и «Шахеды»
Президент Украины Владимир Зеленский утром 14 апреля опубликовал пост, в котором написал, что у мира есть все, «чтобы остановить любые ракеты, „шахеды“ и другие средства террора».
«Мир нуждается только в решениях, которые могут вернуть настоящую, надежную безопасность. Украина может остановить российский террор, может обезопасить свою жизнь, жизнь всей Европы и других регионов мира от расползания зла. Именно для этого мы нуждаемся в поддержке наших партнеров, и каждый день задержек с помощью — это новые разрушенные дома, это новые уничтоженные жизни», — заявил президент Украины.
ВСУ все труднее сдерживать российские атаки — не только под Авдеевкой и в Часовом Яре, но и на участках, где линия фронта не двигалась с 2022 года. Карта боев на 13 апреля
Украинские войска не могут сдержать наступление ВС РФ, хотя и наносят им существенные потери. Дефицит боеприпасов для артиллерии ВСУ усугубляется. Американское командование прогнозирует, что соотношение выпущенных ежедневно снарядов, сейчас составляющее 5 к 1 в пользу России, вскоре достигнет 10 к 1. Отчасти вести оборону ВСУ помогают дроны-камикадзе, которые в войсках есть в избытке. Но полностью остановить российские войска с их помощью не удается. ВС РФ не только продолжают большие наступательные операции под Авдеевкой и Бахмутом, но достигают локальных успехов даже на участках, где линия фронта была стабильной более года.
Главком ВСУ: российские войска получили приказ захватить Часов Яр до 9 мая
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российские военное руководство поручило своим войскам захватить город Часов Яр в Донецкой области до 9 мая.
По словам Сырского, российская армия «сосредотачивает усилия» для прорыва украинской обороны западнее Бахмута, выхода на канал Северский Донец — Донбасс, захвата населенного пункта Часов Яр и создании условий «для дальнейшего продвижения к Краматорской агломерации».
«Реализации планов противника мешает героическая оборона наших бригад, которые буквально вгрызлись в землю, сдерживая ежедневные атаки врага. <…> Вместе с тем, угроза остается актуальной, с учетом того, что высшее российское военное руководство поставило задачу своим войскам захватить Часов Яр до 9 мая», — заявил Сырский.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Командующий Воздушные силами ВСУ Николай Олещук утверждает, что 13 апреля украинские войска нанесли «результативный удар» по пункту управления группировки «Центр» войск РФ в Луганской области.
«Украинские пилоты прекрасно проделали работу и вернулись на базу», — говорится в сообщении.
Глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что ВСУ нанесли ракетный удар по машиностроительному заводу в Луганске. По его данным, пострадали девять человек — семь рабочих и двое жителей расположенных рядом домов.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
- За сутки произошло 76 боевых столкновений;
- Российские войска нанесли один ракетный удар и 109 авиационных ударов, а также совершили 115 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинской армии и населенным пунктам;
- Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей;
- На бахмутском направлении ВСУ отразили 36 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Выемка, Спорное, Раздолевка, Ивановское, Новое, Опытное, Клещеевка, Андреевка Донецкой области;
- Украинские войска отразили девять атак на авдеевском направлении в районах населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское;
- ВС РФ пытались 22 раза прорвать оборону украинских сил на новопавловском направлении в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Урожайной Донецкой области;
- За прошедшие сутки украинская авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских войск. Подразделения украинских ракетных войск поразили два района сосредоточения личного состава и два средства ПВО.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Назначенные Россией «власти» Запорожской области сообщили, что число погибших в Токмаке в результате удара ВСУ увеличилось до 16 человек
Число погибших в результате обстрела со стороны ВСУ жилого сектора в оккупированном Токмаке выросло до 16 человек, сообщил «губернатор» аннексированной части Запорожской области Евгений Балицкий.
«Четыре тела спасатели подняли из-под завалов, среди них один ребенок. Один человек скончался в больнице», — заявил он.
По его данным, пострадали 20 человек, из них 12 остаются в тяжелом состоянии, остальные переведены на стационарное лечение.
- Об обстреле Токмака Балицкий сообщил вечером 12 апреля.
ВСУ: над Харьковской областью уничтожены 10 российских беспилотников
Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 14 апреля российские войска запустили по Украине 10 дронов-камикадзе «Шахед».
Все беспилотники, по данным украинских сил, были сбиты над Харьковской областью.
Российские войска также запустили четыре управляемые ракеты С-300/С-400 из оккупированной части Донецкой области. О последствиях атаки в сообщении Воздушных сил ВСУ ничего не говорится.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении украинских дронов над Черным морем и Краснодарским краем
Минобороны России сообщило, что утром 14 апреля средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над акваторией Черного моря.
Кроме того, по данным военного ведомства, десять украинских дронов перехвачено и уничтожено над территорией Краснодарского края.
О последствиях атак не сообщается.
Здравствуйте. Сегодня 781-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В новом онлайне «Медуза» будет рассказывать о ходе боевых действий и связанных с ними событиях в остальном мире.