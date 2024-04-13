Война Семьсот восьмидесятый день. Онлайн «Медузы»

На бахмутском направлении идут интенсивные бои за Богдановку, сообщает министерство обороны Украины.

«Ночью штурмовые группы неприятеля пробились на северную окраину города. Богдановка сейчас находится под контролем Сил обороны. Идет сражение, враг не прекращает штурмов. Ориентируйтесь только на официальные уведомления Вооруженных сил Украины», — говорится в заявлении военного ведомства.

Таким образом Минобороны прокомментировало сообщение аналитиков украинского OSINT-проекта DeepState о том, что российские войска оккупировали Богдановку — село Часовоярской общины в Бахмутском районе Донецкой области.