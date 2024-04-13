Война Семьсот восьмидесятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 12 апреля читайте здесь.
Главные новости:
- СБУ предотвратила покушение на главу военной администрации Херсонской области Александра Прокудина.
- США ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения.
- OSINT-проект DeepState сообщил, что российские войска захватили село Богдановка под Бахмутом. Минобороны Украины это отрицает.
На бахмутском направлении идут интенсивные бои за Богдановку, сообщает министерство обороны Украины.
«Ночью штурмовые группы неприятеля пробились на северную окраину города. Богдановка сейчас находится под контролем Сил обороны. Идет сражение, враг не прекращает штурмов. Ориентируйтесь только на официальные уведомления Вооруженных сил Украины», — говорится в заявлении военного ведомства.
Таким образом Минобороны прокомментировало сообщение аналитиков украинского OSINT-проекта DeepState о том, что российские войска оккупировали Богдановку — село Часовоярской общины в Бахмутском районе Донецкой области.
Сегодня в Николаевской области объявлен день траура по погибшим от российской ракетной атаки по городу Николаеву. В ходе удара российских войск 11 апреля погибли пять человек.
По словам главы военной администрации Николаевской области Виталия Кима, это самое большое количество жертв с ноября 2022 года.
Селидово, 12 апреля
Служба безопасности Украины предотвратила покушение на главу военной администрации Херсонской области Александра Прокудина. Об этом рассказал глава СБУ Василий Малюк на заседании Конгресса местных и региональных властей.
По его словам, 10 апреля был задержан житель Херсона, готовивший покушение совместно с российскими спецслужбами. «С глубины 12 километров был запущен новый образец вражеского fpv-дрона. Непосредственно на месте визуальное наблюдение осуществлял этот подлец, он и корректировал огонь по машине Прокудина. Все это удалось задокументировать. Он задержан на стадии завершенного покушения. Вражеский дрон, за счет наших ребят, посажен вовремя», — цитирует слова Малюка издание «Зеркало недели».
Александра Прокудина назначили главой военной администрации Херсонской области в феврале 2023 года. До этого он служил в органах внутренних дел Украины. С 2015 года он занимал пост заместителя, а затем начальника управления Национальной полиции в Херсонской области.
Два человека человека ранены в результате обстрела Купянска в Харьковской области.
По данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, вечером 12 апреля российские войска нанесли удар по центру Купянска, в результате чего произошел пожар в жилом доме на площади 200 квадратных метров.
Из-под завалов соседнего дома спасли 62-летнего мужчину. По другому адресу обнаружен раненый 73-летний мужчина. Оба госпитализированы.
О ситуации в регионах Украины к утру 13 апреля
- За сутки российские войска 410 раз атаковали Запорожскую область авиацией, беспилотниками, артиллерией и РСЗО. Под огнем находились не менее восьми населенных пунктов: Работино, Гуляйполе, Левадное, Малая Токмачка, Малиновка, Новоандреевка, Красноднепровка и Новоселова. Поступило 17 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Пострадавших нет.
- В Днепропетровской области вечером и ночью войска РФ ударили из артиллерии по Покровской и Марганецкой общинам. В общей сложности были выпущены около 15 снарядов. Пострадавших нет.
- В Херсонской области под огнем находились как минимум 19 населенных пунктов, включая областной центр. Целями российских атак были жилые кварталы, повреждены многоэтажка и три частных дома, хозяйственная постройка и автомобили. Также зафиксированы попадания в вышку сотовой связи, припортовую инфраструктуру и газопровод. Утечка газа остановлена. За сутки семь человек получили ранения.
- В Харьковской области войска РФ нанесли за сутки артиллерийские, минометные и авиационные удары по двум десяткам населенных пунктов, в том числе Казачьей Лопани, Стрелке, Землянкам Липцам, Волчанску, Купянск-Узловому, Петропавловке, Куриловке. Ночью российская армия ударила по ранее поврежденному дому культуры в селе Боровая Изюмского района. Вечером в результате обстрела Купянска получили ранения двое местных жителей.
- В Николаевской области ночью российские войска вели артиллерийские обстрелы по городу Очакову и акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.
Жилой сектор города Токмак в аннексированной Запорожской области попал под обстрел со стороны ВСУ, сообщили в ночь на 13 апреля назначенный Россией глава региона Евгений Балицкий и представитель местной администрации Владимир Рогов.
«В результате обстрела со стороны ВСУ многоквартирного сектора Токмака есть погибшие, среди которых один ребенок, десятки жителей тяжело ранены. Сейчас происходит тушение пожара и разбор завалов», — написал Балицкий.
Он не назвал точное число пострадавших, но уточнил, что без газоснабжения остались 25 домов частного сектора и девять многоэтажных домов.
По данным Рогова, при обстреле погибли шесть человек, а не менее 20 жителей получили тяжелые ранения и травмы.
Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США объявило о введении запрета на импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.
«В результате импорт и ввоз в США алюминия, меди и никеля российского происхождения, за исключением случаев, предусмотренных законом или оговоренных лицензией, запрещается», — говорится в документе.
В ведомстве добавили, что американским компаниям теперь запрещено проводить операции с металлами российского происхождения, в том числе осуществлять их экспорт и реэкспорт. Уточняется, что ограничения не затронут металлы из РФ, которые были произведены до 13 апреля 2024 года.
Кроме того, власти США и Великобритании решили ограничить использование российских алюминия, меди и никеля на мировых биржах металлов. В результате Лондонской бирже металлов (LME) и Чикагской товарной бирже (CME) будет запрещено принимать российские металлы, произведенные с 13 апреля.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- За минувшие сутки произошли 97 боевых столкновений. Российские войска нанесли два ракетных и 91 авиационный удар, совершили 160 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
- Под авиационные удары попали населенные пункты Сумы Сумской области; Липцы, Волчанск, Купянск-Узловой, Петропавловка, Куриловка Харьковской области; Терны, Дружба, Нью-Йорк, Часов Яр, Калиновка, Новобахмутовка, Бердичи, Семеновка, Уманское, Нетайлово, Карловка, Красногоровка, Константиновка, Екатериновка, Водяное, Урожайное, Времевка Донецкой области, Работино и Малая Токмачка Запорожской области.
- Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
- На купянском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.
- На лиманском направлении войска РФ один раз атаковали позиции ВСУ в районе Торского Донецкой области.
- На бахмутском направлении украинские защитники отразили 33 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Выемка, Раздолевка, Часов Яр, Ивановское, Клещеевка, Андреевка Донецкой области.
- На авдеевском направлении ВСУ отразили 18 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Бердичи, Первомайское и Нетайлово Донецкой области.
- На новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Константиновка, Водяное, Урожайное Донецкой области, где войска РФ 29 раз пытались прорвать украинскую оборону.
- На ореховском направлении российские войска семь раз атаковали позиции ВСУ в районах Старомайорского Донецкой области и Работино в Запорожской области.
- На херсонском направлении противник не отказывается от намерения выбить подразделения ВСУ с плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки российские военные совершили шесть безуспешных атак на позиции ВСУ.
- Силы обороны продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают противника вдоль всей линии боевого столкновения.
- За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 зенитно-ракетных комплексах противника. Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.
- Подразделения ракетных войск ВСУ нанесли поражение по одному району сосредоточения личного состава, двум средствам противовоздушной обороны, одной станции РЭБ противника.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Сегодня 780-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В новом онлайне «Медуза» будет рассказывать о ходе боевых действий и связанных с ними событиях в остальном мире.
Хронику предыдущего дня войны читайте здесь.