В Белгороде беспилотник врезался в здание «Газпрома». Ранены два человека
Источник: Вячеслав Гладков
Два человека получили осколочные ранения в результате атаки украинского беспилотника в Белгороде, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Утром 12 апреля дрон врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия, сообщил чиновник в своем телеграм-канале. В результате был поврежден фасад здания. Пострадавшие госпитализированы.
Местные паблики пишут, что повреждения получило здание «Газпрома» в 5-м Заводском переулке.
Ранее Минобороны РФ объявило, что около 10:00 пятницы дежурные средства ПВО сбили пять украинских беспилотников над Белгородской областью.