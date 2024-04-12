Война Семьсот семьдесят девятый день. Онлайн «Медузы»

«Центрэнерго»: Трипольская ТЭС, разрушенная ударом, подлежит восстановлению — но без усиления ПВО это будет бесполезно

Трипольская ТЭС в Киевской области, разрушенная в результате российской атаки в ночь на 11 апреля, подлежит восстановлению, рассказал глава наблюдательного совета «Центрэнерго» Андрей Гота.

По его словам, прошлым летом «имели похожую картину, когда эти блоки были не отремонтированы и на некоторых станциях не работали совсем». «То есть восстановить мы можем все. У нас очень хороший коллектив, очень мотивированный коллектив для восстановления», — сказал Гота (цитата по «Украинской правде»).

Он добавил, что у «Центрэнерго» уже есть «определенные обещания» международных партнеров предоставить трансформаторы, турбины и другое оборудование из европейских стран, но без достаточного количества ракет для противовоздушной обороны это «мягко говоря, бесполезно будет».

Трипольская ТЭС — самая мощная электростанция в Киевской области. Она обеспечивала светом почти три миллиона человек и была крупнейшим поставщиком электроэнергии для Киевской, Житомирской и Черкасской областей, отмечает «Украинская правда».