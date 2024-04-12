Война Семьсот семьдесят девятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 11 апреля читайте здесь.
«Центрэнерго»: Трипольская ТЭС, разрушенная ударом, подлежит восстановлению — но без усиления ПВО это будет бесполезно
Трипольская ТЭС в Киевской области, разрушенная в результате российской атаки в ночь на 11 апреля, подлежит восстановлению, рассказал глава наблюдательного совета «Центрэнерго» Андрей Гота.
По его словам, прошлым летом «имели похожую картину, когда эти блоки были не отремонтированы и на некоторых станциях не работали совсем». «То есть восстановить мы можем все. У нас очень хороший коллектив, очень мотивированный коллектив для восстановления», — сказал Гота (цитата по «Украинской правде»).
Он добавил, что у «Центрэнерго» уже есть «определенные обещания» международных партнеров предоставить трансформаторы, турбины и другое оборудование из европейских стран, но без достаточного количества ракет для противовоздушной обороны это «мягко говоря, бесполезно будет».
Трипольская ТЭС — самая мощная электростанция в Киевской области. Она обеспечивала светом почти три миллиона человек и была крупнейшим поставщиком электроэнергии для Киевской, Житомирской и Черкасской областей, отмечает «Украинская правда».
Над Белгородской областью силы ПВО сбили пять украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.
О последствиях падения дронов не сообщается. Ранее мэрия Белгорода объявляла об опасности атаки беспилотников.
РБК: Минтранс России поручил усилить защиту аэропортов от атак беспилотников
Минтранс поручил российским аэропортам усилить защиту от атак беспилотников, пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с поручением.
Службы транспортной безопасности должны научиться определять модели нарушителя, а также оценивать потенциальные угрозы беспилотников. Поручение не касается аэродромов совместного базирования с Минобороны.
Собеседники РБК отмечают, что операторы аэропортов не имеют законных оснований сбивать беспилотники в зоне аэродрома. Но такие основания есть, например, у ФГУП «Управление ведомственной охраны Минтранса РФ. Поручение Минтранса относится скорее к подразделениям транспортной безопасности — это могут быть и отдельные компании.
В пресс-службе министерства РБК подтвердили, что выработали рекомендации по принятию мер защиты от «неправомерного использования беспилотных аппаратов». Какие это меры, в ответе не уточнялось.
В Одессе выросло до шести человек число погибших в результате ракетной атаки
После ракетного удара по транспортно-логистической инфраструктуре Одесской области 10 апреля в больнице умер 56-летний мужчина, сообщили в Офисе генпрокурора Украины.
Ранее было известно о пяти погибших в результате атаки, среди них была 10-летняя девочка. В российских Z-каналах писали, что обстрел пришелся по железнодорожному мосту Черноморска, задействованному в снабжении украинской группировки войск на южном направлении.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За сутки произошло 78 боевых столкновений. Российские войска нанесли 54 ракетных и 126 авиационных ударов, а также совершили 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил.
- На бахмутском направлении ВСУ отбили 29 атак в районах Белогоровки Луганской области, а также Выемок, Раздоловки, Клещеевки, Верхнекаменного и Ивановского Донецкой области.
- На авдеевском направлении украинские силы отбили семь атак в районах Новокалиново, Уманского, Первомайского и Нетайлово Донецкой области.
- На новопавловском направлении ВСУ продолжают удерживать позиции в районах Красногоровки, Новомихайловки и Урожайного, где российские войска при поддержке авиации 26 раз пытались прорвать оборону.
- На ореховском направлении российские войска пять раз атаковали позиции ВСУ в районе Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.
- На херсонском направлении российские войска предприняли семь безуспешных атак на позиции украинских сил.
- За сутки украинская авиация нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также по одному зенитно-ракетному комплексу российских войск. Ракетные войска ВСУ нанесли поражение одному средству ПВО, одной станции РЭС и двум районам сосредоточения личного состава российских войск.
Пожалуйста, относитесь с осторожностью к заявлениям непосредственных участников конфликта о собственных успехах и потерях противника на поле боя.
Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что предложит парламенту признать РПЦ террористической организацией
По словам Ляэнеметса, «учитывая контекст», он «не может сделать ничего», кроме как предложить Рийгикогу (эстонский парламент) объявить РПЦ террористической организацией. Следствием этого станет возможность главы МВД через суд добиться прекращения деятельности Эстонской православной церкви Московского патриархата в стране.
«Это не касается прихожан, это не означает, что храмы будут закрыты, но это означает, что связи с Москвой будут сокращены», — сказал Ляэнеметс. Он добавил, что Московский патриархат подчиняется Владимиру Путину, «который по сути руководит террористической деятельностью в мире».
Ляэнеметс считает, что Эстонская православная церковь напрямую подчиняется Московскому патриархату и соответственно отвечает за высказывания патриарха Кирилла. Представитель Эстонской православной церкви заявил, что они не находятся в прямом подчинении Московского патриархата и не могут нести ответственность за высказывания в поддержку войны.
- В феврале Эстонию вынужден был покинуть возглавлявший православную церковь Московского патриархата митрополит Евгений. Глава МВД требовал, чтобы он публично осудил войну, хотя он сделал это в самом начале российского вторжения, и высказал несогласие с проповедью российского патриарха Кирилла, призвавшего отпустить грехи военнослужащим. В январе МВД Эстонии заявило, что митрополит представляет угрозу безопасности государства и отказалось продлить ему вид на жительство в стране.
В Николаеве число погибших при обстреле выросло до пяти человек
В больнице Николаева умер 37-летний мужчина, получивший тяжелые ранения во время ракетной атаки накануне, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.
- 11 апреля российские войска атаковали промышленное предприятие в Николаеве, сообщал Ким. По предварительной информации, удар был нанесен баллистической ракетой. В результате удара были повреждены около 20 жилых домов.
Удары по энергетической инфраструктуре Украины, атаки на Харьков и продвижение российских войск на фронте привели к тому, что украинские войска приблизились к критической точке, пишет Bloomberg.
Западные источники издания говорят, что Украина находится в самом уязвимом положении с начала войны. Один из собеседников Bloomberg называет вероятным риск краха украинской обороны, что позволит России впервые с начала войны провести крупное наступление.
США не видят никаких признаков того, что прорыв российских войск неминуем, заявил американский чиновник. Однако моральный дух Украины низок, и нельзя исключать возможность краха армии, сказал другой собеседник Bloomberg.
В Белгородской и Воронежской областях объявлена опасность атаки беспилотников, сообщили мэрия Белгорода и губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Над Украиной силы ПВО сбили 16 из 17 дронов. В ВСУ целью атак назвали энергетическую инфраструктуру
Украинские силы ПВО сбили 16 из 17 запущенных по территории страны дронов над Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областями, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
Российские войска также атаковали территорию Украины управляемой авиационной ракетой Х-59, добавил Олещук.
В Силах обороны юга Украины заявили, что под целью атак была энергетическая инфраструктура. В Криворожской области в результате падения обломков дрона начался пожар на объекте энергетики.
О пострадавших не сообщается.
Минобороны России отчиталось о пяти сбитых над российскими регионами беспилотниках
В ночь на 12 апреля силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника над территорией Ростовской области и один — над территорией Белгородской области, заявили в Минобороны России.
О последствиях атак беспилотников ведомство не сообщает. Губернатор Ростовской области Василий Голубев, объявлявший тревогу в Новошахтинске, пишет, что пострадавших и повреждения объектов не зафиксировано.
Здравствуйте! Начинается 779-й день полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.