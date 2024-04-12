Совет ЕС утвердил директиву о криминализации обхода санкций

Совет Европейского союза окончательно утвердил решение о криминализации обхода и нарушения санкций, сообщает пресс-служба Совета ЕС.

«Определенные действия теперь будут считаться уголовными преступлениями во всех государствах-членах, например, помощь в обходе запрета на поездки, торговля подсанкционными товарами или осуществление запрещенной финансовой деятельности. Подстрекательство и пособничество этим преступлениям также могут быть наказуемы», — говорится в пресс-релизе.

В Совете ЕС добавили, что теперь страны — члены должны внести изменения в свои законодательства, обеспечив соразмерное наказание за преступления, связанные с нарушением санкционного режима. В основном, как следует из документа, речь о штрафах, однако умышленное нарушение санкций будет предусматривать наказание в виде лишения свободы.

К ответственности также могут быть привлечены юридические лица, но при условии, что преступление было совершено человеком, занимающим руководящую должность в организации. В таких случаях власти смогут отзывать у компаний разрешения на ведение экономической деятельности.

Директива вступит в силу спустя 20 дней после публикации в официальном журнале ЕС. Странам — членам союза дадут год на включение ее положений в национальное законодательство.

С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину страны Евросоюза ввели против России 12 пакетов санкций. Однако Россия научилась обходить эти ограничения, например, используя для поставок необходимой продукции компании в третьих странах.

Европарламент одобрили директиву о криминализации нарушений, связанных с обходом санкций, в середине марта 2024 года.

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