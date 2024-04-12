В Москве взорвали машину бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова. В Украине его называли предателем
Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado взорвался на севере Москвы, сообщило РИА Новости со ссылкой на экстренные службы города. Взрыв неустановленного устройства под внедорожником произошел возле дома номер 3 на Коровинском шоссе, пожара не последовало.
Телеграм-канал «112» утверждает, что автомобилем, взорвавшимся в Москве, владеет бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, который несколько лет живет в Москве. Об этом же сообщили телеграм-каналы Mash и Shot. В окружении Прозорова сообщили ТАСС, что после случившегося он «чувствует себя нормально».
По информации Shot, взрыв произошел после того, как водитель завел двигатель автомобиля. Пострадавшего госпитализировали с травмами ног, пишет Mash. Несколько автомобилей, стоящих рядом, получили повреждения из-за осколков.
Среди предполагаемых причин случившегося, по данным Mash, рассматривают взрыв самодельной бомбы или прорыв подземной газовой трубы. Во дворе, где взорвался автомобиль, велись газовые работы, пишет «Осторожно, новости». При этом в «Мосгазе» заявили, что система газоснабжения в этом месте исправно работает.
Следственный комитет возбудил уголовное дело «в связи с инцидентом, произошедшим на Коровинском шоссе в городе Москве, в результате которого поврежден автомобиль и пострадал его владелец». В СК не уточнили, по какой статье возбуждено дело. По данным «112», расследование ведут по статье о покушении на убийство.
Василий Прозоров — бывший подполковник Службы безопасности Украины. В марте 2019 года он в ходе пресс-конференции в Москве заявил, что с апреля 2014 года и вплоть до своей отставки в 2018 году «по идеологическим мотивам» сотрудничал с Россией. Тогда же Прозоров сделал ряд противоречивых заявлений, например, обвинил украинские власти в крушении малазийского «Боинга» под Донецком в 2014 году.
В Службе безопасности Украины утверждали, что уволили Прозорова «за служебное несоответствие — систематическое употребление алкоголя на рабочем месте, дискредитацию звания офицера». СБУ назвала Прозорова предателем, а его слова — ложью.