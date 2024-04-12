В отношении активистки Дарьи Богдановой — правнучки советского летчика Валерия Чкалова — возбудили уголовное дело о призывах к терроризму (часть 2 статьи 205.2 УК), сообщил провластный активист , написавший на нее донос.

Бородин утверждает, что дело возбудила прокуратура Москвы, куда он направил жалобу на Богданову в феврале 2024 года. Активист утверждает, что Богданова «выступала с антироссийскими заявлениями и собирала деньги для армии Украины», а также «призывала нанести ядерный удар по Москве».

О возбуждении дела против Богдановой также сообщили источники ТАСС и РИА Новостей в правоохранительных органах. Собеседник РИА Новостей заявил, что власти РФ собираются объявить активистку в международный розыск. По его словам, поводом для дела стало интервью Богдановой журналисту Олегу Кашину, в котором она, как утверждается, призывала к осуществлению террористической деятельности.

Вероятно, речь идет о дебатах Богдановой и Кашина на ютьюб-канале издания «Холод». Они спорили о том, можно ли россиянину, выступающему против войны, поддерживать армию Украины и помогать ей деньгами. Богданова выступала с позиции, что это можно делать. Говоря об обстрелах российских городов, Богданова среди прочего заявила:

Я обожаю Москву. Я там выросла и прожила лучшие годы своей жизни. Я не хочу, чтобы этот красивый город был разрушен. Но если я знаю, что без этого невозможно обойтись <…>, если этот режим невозможно уничтожить иначе <…>, если придется стрелять по Кремлю, по всем нашим любимым зданиям. Я, конечно, предпочитаю, чтобы долбанули Лубянку и на этом все закончилось. Я подразумеваю, конечно же, что прежде всего нужно уничтожить вот эти «центры принятия решений». Все остальное, мирные люди и так далее, мне их будет очень жалко. Но для нормализации процессов в голове москвичам не мешает услышать сирену воздушной тревоги.

Дарья Богданова — активистка антивоенного проекта . На его сайте говорится, что она живет в Бельгии.

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