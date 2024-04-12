Под Часовым Яром идут тяжелые бои. В село Долгенькое в Харьковской области возвращаются жители, хотя от их домов мало что осталось Семьсот семьдесят восьмой день войны. Фотографии
Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
- В Харьковской области объявили о принудительной эвакуации семей с детьми из приграничных районов.
- Трипольская ТЭС — самая мощная электростанция в Киевской области — полностью разрушена в результате российского удара.
- Рада приняла закон о мобилизации.
- Европарламент отказался голосовать по вопросу финансирования Евросовета, пока Украине не передадут системы Patriot.
- На Сахалине — впервые в России — военного обвинили в добровольной сдаче в плен.
Кадр дня. Пожары из-за боев за Часов Яр
Российские войска наступают на город Часов Яр в Донецкой области — стратегически важную точку на этом участке фронта. Неделю назад российские войска в результате атаки бронетанковой колонны при поддержке авиации вышли на окраину города — к микрорайону Канал. С тех пор за район идут тяжелые бои. Подробнее о положении дел на фронте можно прочитать тут.
Украинские артиллеристы под Северском
В первый год полномасштабного вторжения войск РФ в Украину — в июле 2022 года — российские войска потерпели неудачу при попытке полностью захватить Северск. Это город с населением около 10 тысяч человек в Бахмутском районе Донецкой области. В ходе контрнаступления в сентябре 2022 года украинские военные оттеснили ВС РФ с окраин города. В апреле 2024 года российские войска вновь пытаются наступать, а украинские артиллеристы продолжают защищать Северск.
Возвращение жителей в освобожденное село Долгенькое
Село Долгенькое в Изюмском районе Харьковской области было захвачено российскими войсками в июне 2022 года, уже в сентябре его освободили ВСУ. Село почти полностью разрушено в ходе боев, но некоторые жители вернулись — несмотря ни на что.
Главные фотографии предыдущего — семьсот семьдесят седьмого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.