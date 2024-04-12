Под Часовым Яром идут тяжелые бои. В село Долгенькое в Харьковской области возвращаются жители, хотя от их домов мало что осталось Семьсот семьдесят восьмой день войны. Фотографии

Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

В Харьковской области объявили о принудительной эвакуации семей с детьми из приграничных районов.

Трипольская ТЭС — самая мощная электростанция в Киевской области — полностью разрушена в результате российского удара.

Рада приняла закон о мобилизации.

Европарламент отказался голосовать по вопросу финансирования Евросовета, пока Украине не передадут системы Patriot.

На Сахалине — впервые в России — военного обвинили в добровольной сдаче в плен.

Кадр дня. Пожары из-за боев за Часов Яр

Российские войска наступают на город Часов Яр в Донецкой области — стратегически важную точку на этом участке фронта. Неделю назад российские войска в результате атаки бронетанковой колонны при поддержке авиации вышли на окраину города — к микрорайону Канал. С тех пор за район идут тяжелые бои. Подробнее о положении дел на фронте можно прочитать тут.

Часов Яр после очередного обстрела российскими войсками. 11 апреля 2024 года Anatolii Stepanov / AFP / Scanpix / LETA

Украинские артиллеристы под Северском

В первый год полномасштабного вторжения войск РФ в Украину — в июле 2022 года — российские войска потерпели неудачу при попытке полностью захватить Северск. Это город с населением около 10 тысяч человек в Бахмутском районе Донецкой области. В ходе контрнаступления в сентябре 2022 года украинские военные оттеснили ВС РФ с окраин города. В апреле 2024 года российские войска вновь пытаются наступать, а украинские артиллеристы продолжают защищать Северск.

Wolfgang Schwan / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Wolfgang Schwan / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Возвращение жителей в освобожденное село Долгенькое

Село Долгенькое в Изюмском районе Харьковской области было захвачено российскими войсками в июне 2022 года, уже в сентябре его освободили ВСУ. Село почти полностью разрушено в ходе боев, но некоторые жители вернулись — несмотря ни на что.

До начала полномасштабной войны в Долгеньком жили около 650 человек, сейчас в селе, где разрушены дома и вся инфраструктура, осталось около 30 человек

Wojciech Grzedzinski / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Жители Долгенького до войны занимались сельским хозяйством Wojciech Grzedzinski / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

В Долгеньком работали дом культуры, детский сад и школа. Учительница Наталья — одна из тех, кто решила вернуться в разрушенное село, где на стенах ее дома по-прежнему остаются надписи, оставленные российскими военными во время оккупации



Wojciech Grzedzinski / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press





Окрестности Долгенького, как и других украинских населенных пунктов, где шли бои, требуют разминирования. В земле остается множество боеприпасов. В феврале в Долгеньком погибли два человека, подорвавшись на мине, еще один мирный житель получил ранение Wojciech Grzedzinski / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Вернувшиеся жители Долгенького вновь обрабатывают поля, хотя большинство сельскохозяйственной техники было утрачено во время войны Wojciech Grzedzinski / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

50-летний Валерий — один из тех, кто вернулся, хотя от его дом в Долгеньком превратился в руины Wojciech Grzedzinski / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Украинские военные транспортируют РСЗО «Град» и гаубицу в районе села Долгенькое. Украинский телеканал FREEДОМ в репортаже из села, показанном в марте 2023 года, сообщал, что, по словам местных жителей, за полгода активных боевых действий Долгенькое пять раз переходило от ВСУ к российской армии и наоборот Wojciech Grzedzinski / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Главные фотографии предыдущего — семьсот семьдесят седьмого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.