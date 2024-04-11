В Харьковской области объявили о принудительной эвакуации семей с детьми из приграничных районов

Совет обороны Харьковской области принял решение о принудительной эвакуации семей с детьми из 47 «прифронтовых населенных пунктов», сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Он подчеркнул, что это решение не касается Харькова — только «близких к границе с РФ населенных пунктов Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов». По данным властей, на приграничных территориях живут 182 ребенка.

Синегубов также добавил, что населенные пункты, из которых планируется эвакуировать детей, каждый день подвергаются обстрелам. По его словам, власти уже согласовали маршруты эвакуации и забронировали места для временного проживания людей.

В последнее время населенные пункты Харьковской области регулярно подвергаются российским ударам. Непосредственно в Харькове, как заявлял мэр города Игорь Терехов, в результате обстрелов была разрушена «практически вся» энергетическая инфраструктура.

Весной 2024 года в СМИ стала появляться информация, что Россия может предпринять попытку наступления на Харьков. В конце марта о готовящемся наступлении говорил и президент Украины Владимир Зеленский, однако он не уточнял, где именно оно произойдет. В начале апреля представитель ГУР Андрей Юсов назвал сообщения о возможном наступлении российских войск на Харьков информационно-психологической операцией, направленной на дестабилизацию внутренней ситуации в Украине.

Источники «Медузы» среди «российских элит» говорили, что информации о том, что решение о масштабном наступлении на Харьков уже принято, у них нет. Однако они сошлись во мнении, что это «вполне вероятный сценарий», который в теории может потребовать новой волны мобилизации.

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