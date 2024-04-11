В Новосибирске ловят мигрантов, чтобы вручить повестки в военкомат. В Харькове театр оперы и балета проводит репетиции в подвале Семьсот семьдесят седьмой день войны. Фотографии

Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

В Курской области беспилотник атаковал гражданский автомобиль. Погибли три человека, двое из которых — дети.

В результате ракетного обстрела Одесского района погибли четыре человека, в том числе десятилетняя девочка, семеро получили ранения.

Международный саммит по обсуждению «формулы мира» пройдет в Швейцарии 15-16 июня. Туда пригласят и Россию — однако представители РФ уже заявили, что приглашение не будет принято.

Суд ЕС постановил отменить первоначальное решение о санкциях против Фридмана и Авена. Бизнесмены остаются под ограничениями.

Зеленский назвал «примитивными» предложения Трампа о прекращении войны в обмен на украинские территории.

В результате обстрела Харьковской области погибли три человека, в том числе 14-летняя девочка.

Росгвардия в Новосибирске проверяет, встали ли мигранты на воинский учет

В разных регионах России правоохранительные органы проводят рейды, в ходе которых иностранцам, получившим российское гражданство, вручают повестки в военкомат, чтобы они встали на воинский учет. Так, в октябре в подмосковных Котельниках задержали прихожан мечети, среди которых был финалист шоу «Перепой звезду» Мамут Усеинов — его, в итоге, отправили в воинскую часть. На складе Wildberries в подмосковной Электростали рейд, в ходе которого раздавали повестки, прошел как минимум дважды — в ноябре 2023 года и в конце марта 2024 года. Мигрантов, не вставших на учет в военкомате, также ищут на стройках, в очереди на замену прав в отделении ГИБДД и в ресторане. В Новосибирске 10 апреля рейд по поиску не вставших на воинский учет провели в одном из торговых центров.

В рейде участвовали сотрудники Росгвардии, Следственного комитета РФ, МВД и районных военкоматов Новосибирска Александр Кряжев / Спутник / imago images / Scanpix / LETA

В ходе рейда, как было объявлено, проверили более 200 человек, выдали 13 повесток в военный комиссариат для постановки на воинский учет, а также выявили двух иностранных гражданин, нарушивших миграционное законодательство Александр Кряжев / Спутник / imago images / Scanpix / LETA



Власти РФ, как Власти РФ, как писал The Beet , пытаются отправить на войну в Украину как можно больше мигрантов из Центральной Азии. Им обещают ускоренное получение гражданства РФ, а тех, кто уже получил российский паспорт — насильно гонят в военкоматы и грозятся депортировать за уклонение от мобилизации Александр Кряжев / Спутник / imago images / Scanpix / LETA

Последствия российских ударов по Харьковской и Донецкой областям

Днем 10 апреля войска РФ нанесли удар по селу Липцы в Харьковской области

Telegram-канал главы Харьковской военной региональный администрации / Reuters / Scanpix / LETA

«Вражеский удар пришелся на продуктовый магазин и аптеку», — сообщила Харьковская областная прокуратура Telegram-канал главы Харьковской военной региональный администрации / Reuters / Scanpix / LETA

Погибли три человека: две женщины и 13-летняя девочка. Ранены 34-летняя женщина и 16-летний юноша Vitalii Hnidyi / Reuters / Scanpix / LETA

Начато досудебное расследование по статье УК Украины о нарушении законов и обычаев войны. По предварительным данным прокуратуры, на населенный пункт была сброшена авиабомба Volodymyr Pavlov / Reuters / Scanpix / LETA

Авиабомбы КАБ-500 российские войска сбросили 10 апреля и на Константиновку в Донецкой области Andriy Reznikov / Suspilne Ukraine / JSC «UA:PBC» / Global Images Ukraine / Getty Images

Одна из бомб разрушила частный жилой дом, вторая — повредила многоэтажный дом, церковь и магазин в районе железнодорожной станции

Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA



В результате удара по Константиновке 10 апреля погибли три человека — мужчина 1964 года рождения, женщина 1981 года рождения и ее сын 2011 года рождения. Тела погибших, сообщило ГСЧС Украины, были найдены под обломками разрушенных зданий Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA

Репетиция Харьковского театра оперы и балета в подвале

Российские войска последние несколько недель почти ежедневно наносят удары по Харькову, пытаясь разрушить энергетическую инфраструктуру города. Из-за обстрелов в городе возникают перебои с подачей электричества, останавливается транспорт на электротяге, а метро работает в режиме укрытия. Однако Харьковский национальный академический театр оперы и балета продолжает работать, пусть даже репетиции пока проходят не в основном зале, а в подвале, который также служит защитой от обстрелов.

Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Главные фотографии предыдущего — семьсот семьдесят шестого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.