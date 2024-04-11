В Новосибирске ловят мигрантов, чтобы вручить повестки в военкомат. В Харькове театр оперы и балета проводит репетиции в подвале Семьсот семьдесят седьмой день войны. Фотографии
Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
- В Курской области беспилотник атаковал гражданский автомобиль. Погибли три человека, двое из которых — дети.
- В результате ракетного обстрела Одесского района погибли четыре человека, в том числе десятилетняя девочка, семеро получили ранения.
- Международный саммит по обсуждению «формулы мира» пройдет в Швейцарии 15-16 июня. Туда пригласят и Россию — однако представители РФ уже заявили, что приглашение не будет принято.
- Суд ЕС постановил отменить первоначальное решение о санкциях против Фридмана и Авена. Бизнесмены остаются под ограничениями.
- Зеленский назвал «примитивными» предложения Трампа о прекращении войны в обмен на украинские территории.
- В результате обстрела Харьковской области погибли три человека, в том числе 14-летняя девочка.
Росгвардия в Новосибирске проверяет, встали ли мигранты на воинский учет
В разных регионах России правоохранительные органы проводят рейды, в ходе которых иностранцам, получившим российское гражданство, вручают повестки в военкомат, чтобы они встали на воинский учет. Так, в октябре в подмосковных Котельниках задержали прихожан мечети, среди которых был финалист шоу «Перепой звезду» Мамут Усеинов — его, в итоге, отправили в воинскую часть. На складе Wildberries в подмосковной Электростали рейд, в ходе которого раздавали повестки, прошел как минимум дважды — в ноябре 2023 года и в конце марта 2024 года. Мигрантов, не вставших на учет в военкомате, также ищут на стройках, в очереди на замену прав в отделении ГИБДД и в ресторане. В Новосибирске 10 апреля рейд по поиску не вставших на воинский учет провели в одном из торговых центров.
Последствия российских ударов по Харьковской и Донецкой областям
Репетиция Харьковского театра оперы и балета в подвале
Российские войска последние несколько недель почти ежедневно наносят удары по Харькову, пытаясь разрушить энергетическую инфраструктуру города. Из-за обстрелов в городе возникают перебои с подачей электричества, останавливается транспорт на электротяге, а метро работает в режиме укрытия. Однако Харьковский национальный академический театр оперы и балета продолжает работать, пусть даже репетиции пока проходят не в основном зале, а в подвале, который также служит защитой от обстрелов.
Главные фотографии предыдущего — семьсот семьдесят шестого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.