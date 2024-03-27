Полиция и Росгвардия приехали с рейдом на склад Wildberries в подмосковной Электростали. У работников проверяют документы, некоторых увозят в военкомат

Сотрудники полиции и Росгвардии приехали на склад Wildberries в подмосковной Электростали. Как заявили ТАСС в оперативных службах, проводится проверка паспортного режима и разрешений на работу.

В пресс-службе Wildberries подтвердили РБК, что у сотрудников склада в Электростали проверяют документы «в рамках работы миграционной службы и правоохранительных органов». В компании заявили, что склад продолжает работу в обычном режиме. Телеграм-канал «Осторожно, Москва» утверждает, что из-за рейда сотрудников склада, кроме женщин с гражданством РФ, отпустили по домам.

По данным Mash, под проверку попали не менее пяти тысяч сотрудников склада Wildberries. Телеграм-канал пишет, что некоторых мигрантов сажают в автозак и увозят в военкомат. Baza утверждает, что в ходе рейда задержан 21 человек.

Сотрудники склада рассказали Astra, что у работников склада также проверяют военные билеты. «Проверяют, кто стоит на воинском, а кто уклоняется. Кто уклоняется — могут без разрешения увезти», — сообщили собеседники журналистов. Один из них заявил, что тех, кто сопротивляется, «ОМОН лупит палками». Других сообщений о насилии при рейде не поступало.

Источник прокремлевского телеграм-канала Shot заявил, что в ближайшее время проверки пройдут во всех крупных складах и сортировочных центрах Wildberries в Подмосковье. По его словам, во время этих проверок правоохранительные органы выявляют мигрантов, которые могут находиться в России нелегально, а также тех, кто уклоняется от службы в армии.

С конца 2023 года периодически появляются сообщения об облавах на иностранцев, получивших российское гражданство, в ходе которых им вручают повестки в военкомат. Так, в октябре в подмосковных Котельниках задержали прихожан мечети, среди которых был финалист шоу «Перепой звезду» Мамут Усеинов — его, в итоге, отправили в воинскую часть. В ноябре в ходе одного из рейдов повестки раздали работникам склада Wildberries в Электростали.

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