В Крыму проводят акцию в память о погибших в войне с Украиной «Ты все равно жив!» В Луганской области бойцы «Азова» готовят для войск РФ снаряды с надписью «За Харьков!» Семьсот семьдесят шестой день войны. Фотографии

Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

«Украинская правда»: из законопроекта о мобилизации убрали положение о демобилизации.

Российские «военкоры» и украинский проект Deep State заявили, что Россия захватила село Первомайское Донецкой области.

Россия заявила, что украинский дрон атаковал «полномасштабный тренажер реакторного зала» Запорожской АЭС. Украинская разведка: Россия сымитировала обстрелы.

Правозащитники сообщили, что сотрудники российской военной полиции задержали россиянина, который уехал в Армению после отказа воевать.

В Воронежской области дроны атаковали авиационный учебный центр. Источники украинских изданий заявили о причастности ГУР к атаке.

Кадр дня. Церемония в Крыму

В аннексированном Крыму с 8 по 14 апреля проводят световую акцию «Ты все равно жив!», посвященную памяти жителей полуострова, погибших в войне с Украиной. Акцию приурочили к 80-й годовщине начала Крымской наступательной операции, в ходе которой советская армия освободила полуостров во время Второй мировой войны. Каждый вечер на здании крымского парламента показывают портреты погибших, надпись «Ты все равно жив!» и букву Z — символ российского вторжения в Украину.

Alexey Pavlishak / Reuters / Scanpix / LETA

Стройка на месте Мариупольского драмтеатра

Драматический театр в Мариуполе — один из символов войны, которую Россия ведет против Украины. 16 марта 2022 года российские войска нанесли удар по зданию театра, в котором укрывались сотни мирных жителей. На площади перед театром была надпись «Дети», заметная с воздуха. По данным горсовета Мариуполя, погибли почти 300 мирных жителей. Associated Press, опираясь на свои расчеты, сообщило, что число погибших могло достичь 600. Минобороны России удар по театру отрицало, заявляя, что здание взорвали бойцы полка «Азов». Никаких веских доказательств в пользу этой версии предоставлено не было.

В конце 2022 года стало известно, что россияне, захватившие Мариуполь, «восстанавливают» разрушенный драмтеатр, сносят оставшиеся конструкции и таким образом, вероятно, уничтожают доказательства обстрела.

В марте 2023 года в аннексированный Мариуполь приезжал президент РФ Владимир Путин. Ему, в частности, продемонстрировали стройку на месте разрушенного драмтеатра. Сопровождавший президента РФ вице-премьер Марат Хуснуллин тогда заявил, что строительство собираются завершить в концу 2024 года.

EPA / Scanpix / LETA

Фотографии центральной лестницы драмтеатра в Мариуполе — поврежденной и покрытой копотью — в марте 2022 года опубликовали СМИ по всему миру как одно из свидетельств преступлений России в этой войне EPA / Scanpix / LETA

Проект «восстановления» драмтеатра предусматривает реставрацию центральной лестницы, но пока она сохраняет следы взрыва и пожара EPA / Scanpix / LETA

«Азов» в Луганской области

«Азов» весной 2022 года почти два месяца держал оборону на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. В середине мая защитники «Азовстали» по приказу командования вышли с территории завода и попали в плен. Командиров «Азова» отправили в Турцию, где, как предполагалось, они пробудут до конца войны, но в июле 2023 года они смогли вернуться в Украину — их лично забрал и отвез домой президент Владимир Зеленский. В августе Нацгвардия Украины, в которую входит «Азов», объявила, что «легендарная восстановлена и приступила к выполнению боевых задач в районе Серебрянского лесничества в Луганской области.

Боец «Азова» отдыхает в перерыве между боями в Луганской области Sofiia Gatilova / Reuters / Scanpix / LETA

Перед тем, как открыть огонь из гаубиц по российским войскам, бойцы «Азова» подписывают снаряды. На одном из них надпись «За Харьков!» — Россия почти ежедневно атакует этот город ракетами и дронами Sofiia Gatilova / Reuters / Scanpix / LETA

Sofiia Gatilova / Reuters / Scanpix / LETA

Sofiia Gatilova / Reuters / Scanpix / LETA

Главные фотографии предыдущего — семьсот семьдесят пятого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.