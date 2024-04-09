Минобороны РФ сообщило, что над Воронежской областью сбили два беспилотника. По данным телеграм-каналов, они атаковали учебный авиационный центр

Над территорией Воронежской области ночью 9 апреля уничтожены два украинских беспилотника, сообщает Минобороны России.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил об одном уничтоженном дроне. По его словам, никто не пострадал, «последствия на земле уточняются».

Телеграм-каналы Baza и Astra пишут, что беспилотники атаковали учебный авиационный центр подготовки летного состава имени Чкалова в Борисоглебске Воронежской области.

Baza сообщает, что первый дрон врезался в фасад здания на четвертом этаже в районе трех часов утра. Через час туда же попал второй беспилотник.

Обновлено. Атака на учебный авиационный центр в Борисоглебске была организована Главным управлением разведки Минобороны Украины, сообщают «РБК-Украина» и «Украинская правда» со ссылкой на источники в спецслужбе. По словам собеседников журналистов, в х атаки был значительно поврежден главный производственный цех.

Военные объекты и связанные с военным производством здания на территории России регулярно подвергаются атакам украинских беспилотников. Утром 2 апреля под атаку попала особая экономическая зона «Алабуга» в Татарстане. Повреждено было общежитие студентов колледжа «Алабуга Политех», пострадали 14 человек. Общежитие находится в нескольких сотнях метров от завода, где собирают беспилотники-камикадзе типа «Шахед».

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