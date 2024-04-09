Война Семьсот семьдесят шестой день. Онлайн «Медузы»

Музей Булгакова в Киеве раскритиковал заключение украинских экспертов, на основании которого писателя признали «украинофобом»

В начале апреля экспертная комиссия Института национальной памяти Украины опубликовала заключение, в котором отнесла писателя Михаила Булгакова к «символике российской имперской политики» и назвала его «имперцем по мировоззрению» и «ярым украинофобом».

Музей Булгакова в Киеве изучил эту экспертизу и отмечает, что в ней содержится много оценочных суждений, «которые могли бы быть выводами, но они избыточны и эмоциональны и предшествуют аргументам, а не завершают их». В качестве примера таких суждений музей приводит выражения «ярый украинофоб», «приверженность монархизму», «преданно служил» и другие.

Кроме того, обращают внимание в музее, восемь из девяти авторов экспертизы не имеют специальности, релевантной теме исследования, а значит, и соответствующей компетенции. Для подготовки экспертизы не были приглашены научные сотрудники музея — прямые специалисты по предмету экспертизы, отмечается в ответе на заключение.

Также текст заключения содержит манипуляции и ошибки в биографических данных Булгакова и его семьи, утверждают в музее. В тексте подробно разбирается несколько примеров таких манипуляций.

Музей отмечает, что для большой части населения Украины, особенно ее востока, Булгаков — один из знакомых и признанных авторов — «может быть удобной точкой входа в понимание настоящей украинской истории именно через развенчание российских имперских нарративов, через надлежащее раскрытие описанных там исторических событий».