Война Семьсот семьдесят шестой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 8 апреля читайте здесь.
Главные новости:
- Минобороны России отчиталось о сбитой над Крымом ракете «Нептун».
- В Воронежской области дроны атаковали авиационный учебный центр.
- Российские войска атаковали территорию Украины 20 беспилотниками.
- Росавиация рекомендовала авиакомпаниям и аэропортам обслуживать участников войны в Украине в приоритетном порядке.
Харьков. Отключения света
Харьков в последние несколько месяцев регулярно подвергается атакам, российские войска наносят удары по объектам энергоструктуры города. В Харькове введены графики почасовых отключений света, глава областной военной администрации Олег Синегубов называл ситуацию тяжелой.
Музей Булгакова в Киеве раскритиковал заключение украинских экспертов, на основании которого писателя признали «украинофобом»
В начале апреля экспертная комиссия Института национальной памяти Украины опубликовала заключение, в котором отнесла писателя Михаила Булгакова к «символике российской имперской политики» и назвала его «имперцем по мировоззрению» и «ярым украинофобом».
Музей Булгакова в Киеве изучил эту экспертизу и отмечает, что в ней содержится много оценочных суждений, «которые могли бы быть выводами, но они избыточны и эмоциональны и предшествуют аргументам, а не завершают их». В качестве примера таких суждений музей приводит выражения «ярый украинофоб», «приверженность монархизму», «преданно служил» и другие.
Кроме того, обращают внимание в музее, восемь из девяти авторов экспертизы не имеют специальности, релевантной теме исследования, а значит, и соответствующей компетенции. Для подготовки экспертизы не были приглашены научные сотрудники музея — прямые специалисты по предмету экспертизы, отмечается в ответе на заключение.
Также текст заключения содержит манипуляции и ошибки в биографических данных Булгакова и его семьи, утверждают в музее. В тексте подробно разбирается несколько примеров таких манипуляций.
Музей отмечает, что для большой части населения Украины, особенно ее востока, Булгаков — один из знакомых и признанных авторов — «может быть удобной точкой входа в понимание настоящей украинской истории именно через развенчание российских имперских нарративов, через надлежащее раскрытие описанных там исторических событий».
В Полтавской области при ракетном ударе по жилому дому один человек погиб. Пострадали еще 12 человек, среди них двое детей
Российские войска ночью нанесли ракетный удар по многоквартирному дому в Полтавской области, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.
Всего в доме жили около 30 человек. При ударе один человек погиб. Еще 12 человек пострадали, среди них два ребенка, уточнил Клименко.
По его словам, в результате удара повреждены два трехэтажных дома, один четырехэтажный и около десятка автомобилей.
Источники «РБК-Украина» назвали атаку на Борисоглебский учебный авиационный центр операцией Главного управления разведки.
По данным собеседника издания, в результате атаки есть значительные повреждения главного производственного цеха.
Глава МИД Франции заявил, что страна не заинтересована в дискуссиях с российскими чиновниками. Потому что после разговоров они публикуют «ложные пресс-релизы»
«Сегодня в наши интересы не входит дискуссия с российскими чиновниками, поскольку публикуемые пресс-релизы и сообщения являются ложными», — сказал министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в интервью France 24 и RFI.
По его словам, «давняя традиция сотрудничества с Россией в вопросах терроризма» сейчас зашла в тупик. «Фактически оно не продолжается, поскольку это было предложение, а российское коммюнике в реальности предполагает, что у нас нет сотрудничества», — сказал он.
- 3 апреля министр обороны Франции Себастьян Лекорню впервые с октября 2022 года поговорил по телефону с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. В разговоре Лекорню осудил теракт в «Крокус Сити Холле» и выразил солидарность Франции с жертвами и их семьями. Он также отметил, что Франция не располагает какой-либо информацией, позволяющей установить связь этого теракта с Украиной и призвал российские власти прекратить эксплуатировать трагедию в «Крокусе».
- Минобороны России, в свою очередь, сообщило, что разговор между министрами состоялся «по настоятельной просьбе французской стороны». Лекорню, как утверждало ведомство, «настойчиво пытался убедить в непричастности Украины и стран Запада» к теракту в «Крокусе». «Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы», — заявили в Минобороны России.
- Президент Франции Эммануэль Макрон назвал комментарии российской стороны по итогам разговора «странными и угрожающими».
В Запорожье число погибших от ракетного удара, нанесенного накануне, выросло до четырех человек, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.
Еще восемь человек пострадали при ракетном ударе. Удар был нанесен по промышленному объекту, сообщал Федоров 8 апреля. Минобороны России утверждало, что при ударе оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по Запорожью был уничтожен склад тяжелых беспилотников и цех по их производству.
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям и аэропортам обслуживать участников войны в Украине в приоритетном порядке
Росавиация направила телеграмму российским авиакомпаниям и аэропортам, в которой рекомендовала предоставлять приоритетное обслуживание пассажирам — участникам войны в Украине.
Участников войны предлагается обслуживать в приоритетном порядке при регистрации на рейсы и прохождении процедуры досмотра в аэропортах.
Росавиация также просит исключить случаи некорректного общения персонала с военными и оказывать содействие на всех этапах перевозки.
В документе говорится, что авиакомпаниям следует принимать «неотложные решения» для помощи в перебронировании авиабилетов на ближайшие рейсы, если военный опоздал на вылет по уважительным причинам. Участников войны с ограничениями мобильности рекомендуется размещать на наиболее комфортных местах, но соблюдая требования безопасности полетов.
Над Украиной сбили 20 беспилотников типа «Шахед-131/136», сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
Также российские войска атаковали территорию Украины четырьмя зенитными ракетами С-300, запущенными из Донецкой области.
В Борисоглебске Воронежской области беспилотники атаковали учебный авиационный центр подготовки летного состава имени В. П. Чкалова, утверждают телеграм-каналы Astra и Baza.
По данным Baza, первый беспилотник врезался в фасад здания на уровне четвертого этажа около трех утра. Через час туда же попал и второй беспилотник. Пострадавших нет, пишет телеграм-канал.
По словам местных жителей, как пишет телеграм-канал «Осторожно, новости», в результате атаки беспилотника произошел взрыв на земле.
Издание «Блокнот» сообщает, что Борисоглебск был атакован тремя дронами. Один из них около половины третьего ночи ударил по нежилому административному зданию. Еще два в районе 3:40 одновременно пытались совершить удар по городу и были сбиты силами ПВО. В результате этой атаки обломками было повреждено другое административное здание.
Минобороны России сообщало только о двух сбитых беспилотниках.
Минобороны России отчиталось о сбитой над Черным морем ракете «Нептун»
Украинская противокорабельная ракета «Нептун» ночью была сбита над акваторией Черного моря у побережья Крыма, сообщило Минобороны России.
Кроме того, ведомство заявило об атаке четырех беспилотников. Два из них были сбиты над Белгородской областью, еще два — над Воронежской.
О последствиях атак не сообщается.
Здравствуйте! Начинается 776-й день полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.