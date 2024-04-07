«Росатом» заявил, что при «беспрецедентных атаках» дронов на Запорожскую АЭС ранены три человека

Запорожская АЭС подверглась «беспрецедентной серии атак дронов», ранены трое сотрудников, сообщили в «Росатоме». В госкорпорации утверждают, что создана прямая угроза безопасности станции.

В телеграм-канале назначенного Россией руководства станции сообщалось, что попадание одного дрона-камикадзе было зафиксировано в районе столовой, расположенной на территории Запорожской АЭС, другого — в районе грузового порта. Беспилотник в районе столовой, как утверждали на станции, повредил грузовик, разгружавший продукты.

В «Росатоме» утверждают, что при ударе этого беспилотника были ранены трое сотрудников станции, один из них — тяжело.

Через два часа, как утверждается в канале станции, еще одна атака со стороны Украины была предпринята по куполу шестого энергоблока. На Запорожской АЭС сообщили, что критических повреждений и пострадавших нет, радиационный фон на станции не изменился.

«Росатом» призвал руководство МАГАТЭ и стран Евросоюза «незамедлительно отреагировать» на попытку эскалации ситуации вокруг станции.

В МАГАТЭ сообщили, что получили информацию о взрыве одного дрона на объекте. О повреждениях и пострадавших в сообщении не говорится. Гендиректор организации Рафаэль Гросси призвал «воздерживаться от действий, противоречащих пяти принципам МАГАТЭ и ставящих под угрозу ядерную безопасность».

Российские войска захватили Запорожскую АЭС в первые дни полномасштабного вторжения и установили руководство на станции. Оператором станции стал входящий в «Росатом» «Росэнергоатом». Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) смогла попасть на станцию, чтобы оценить угрозу от постоянных обстрелов, только в сентябре 2022 года. Эксперты МАГАТЭ призывали создать вокруг станции безопасную зону.

С августа 2022 года, как заявляют в МАГАТЭ, Запорожская АЭС восемь раз оказывалась отключена от внешних источников энергии. Утром 4 апреля 2024 года на станции отключилась одна из двух линий снабжения, через которую ЗАЭС получала питание от энергосистемы Украины. Все шесть блоков станции были остановлены. В МАГАТЭ назвали это «реальной угрозой».

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