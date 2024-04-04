На Запорожской АЭС была отключена одна из двух оставшихся линий энергоснабжения. В МАГАТЭ заявили об «очень реальной угрозе» для станции 

На Запорожской АЭС утром 4 апреля отключилась высоковольтная линия электропередачи, через которую станция получала питание от энергосистемы Украины. Об этом сообщила украинская госкомпания «Энергоатом».

В компании утверждают, что 330-киловольтная линия была отключена из-за российских обстрелов. В данный момент ЗАЭС подключена к энергосистеме Украины по 750-киловольтной линии. Однако в «Энергоатоме» подчеркнули, что ее отключение приведет к аварийной ситуации. «В случае отключения последней линии станция окажется на грани очередного блекаута, что является тяжелым нарушением условий безопасной эксплуатации станции», — говорится в публикации.

Отключение линии электропередачи также подтвердили подконтрольное России руководство станции и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). В агентстве сообщили, что отключению предшествовали «сообщения о военной активности в регионе». Кроме того, сотрудники МАГАТЭ, находящиеся на станции, слышали артиллерийскую стрельбу.

«Как неоднократно случалось во время этой разрушительной войны, крупнейшая в Европе атомная электростанция потеряла ключевой источник электроэнергии, необходимой ей для охлаждения реакторов, а также для других важнейших функций по обеспечению ядерной безопасности. События сегодняшнего утра еще раз подчеркивают очень реальную угрозу, с которой сталкивается этот объект», — заявил глава агентства Рафаэль Гросси.

В МАГАТЭ напомнили, что с августа 2022 года Запорожская АЭС восемь раз оказывалась отключена от внешних источников энергии.

Запорожская АЭС была захвачена российскими военными в первые дни полномасштабного вторжения в Украину. Станция не вырабатывает электроэнергию с сентября 2022 года. В настоящий момент пять энергоблоков ЗАЭС находятся в холодном режиме, еще один — в режиме горячего останова для обеспечения нужд станции.

Послушайте подкаст «Что случилось» о ситуации на Запорожской АЭС

Все эпизоды В каком состоянии находится захваченная Россией Запорожская АЭС? И насколько вероятна авария на станции? А диверсия? 00:00 44:48