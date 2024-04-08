Война Семьсот семьдесят пятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 7 апреля читайте здесь.
Главные новости:
- Войска РФ атаковали Украину дронами. ВСУ удалось сбить 17 из 24 беспилотников.
- В МАГАТЭ заявили, что при атаке беспилотников на Запорожскую АЭС была повреждена защитная оболочка реактора.
- Financial Times: ВС РФ изменили тактику ударов по энергетической инфраструктуре Украины, сконцентрировав свои атаки в нескольких регионах.
Bloomberg: Минфин США пригрозил санкциями китайским банкам в случае предоставления помощи России в войне
Министр финансов США Джанет Йеллен по итогам визита в Китай пригрозила введением санкций в отношении местных банков и экспортеров за предоставление России помощи в войне, сообщает Bloomberg.
«Я подчеркнула, что компании, в том числе китайские, не должны оказывать материальную поддержку войне России, и что они столкнутся со значительными последствиями, если сделают это. Любые банки, которые проводят крупные транзакции, связанные с поставками товаров военного или двойного назначения для оборонно-промышленного комплекса РФ, подвергают себя риску санкций США», — заявила Йеллен в резиденции посла США в Пекине.
Bloomberg отмечает, что угроза министра, которая была «необычно прямой», прозвучала в день прибытия в Пекин министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
В Никополе два человека получили ранения во время российского обстрела, сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак.
Он уточнил, пострадавших доставили в больницу в состоянии средней тяжести.
По его данным, в результате обстрела был разрушен двухэтажный жилой дом. Повреждения также получили частные дома, хозяйственные постройки, автомобиль, инфраструктурный объект, газопровод и линии электропередачи.
В российское посольство в Вильнюсе две ночи подряд бросали «коктейли Молотова»
Полиция Литвы начала расследование после того, как посольство России в Вильнюсе дважды забросали бутылками с зажигательной смесью, сообщает издание Delfi со ссылкой на департамент полиции.
По данным следствия, в первый раз дипломатическое представительство атаковали ночью 7 апреля в 2:15, во второй — ночью 8 апреля в 2:46. В обоих случаях, как заявили в полиции, повреждения получила стена посольства.
В посольстве РФ в Литве, а также в МИД России пока не комментировали случившееся.
Бывшая министр культуры аннексированного Крыма, которую приговорили к десяти годам за взятку, попросилась на фронт
Бывшая министр культуры аннексированного Крыма Вера (Арина) Новосельская, отбывающая срок по делу о получении взятки, написала заявление на службу «в зоне спецоперации», сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на члена общественной наблюдательной комиссии Москвы Арслана Хасавова.
«На днях с проверкой посетили СИЗО-6 в Москве, где в том числе поговорили с экс-министром культуры Крыма Верой (Ариной) Новосельской. Она нам рассказала, что подала заявление на службу на СВО», — заявил Хасавов.
По словам Новосельской, она подала заявление еще три месяца назад. Бывшая чиновница надеется, что ее обращение будет рассмотрено в ближайшее время, уточнил Хасавов.
Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева в разговоре с изданием «Подъем» назвала просьбу Новосельской «перспективной», поскольку российской армии не хватает «медсестер, санитарок и, вообще, женщин, которые бы, что называется, в тылу работали».
По словам Меркачевой, она знает про нескольких осужденных женщин, которые просили отправить их на фронт. Среди них есть фигурантки громких уголовных дел, например, Евгения Хасис, осужденная по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.
- Новосельская была министром культуры Крыма в 2014-2021 годах. В июле 2023 года ее приговорили к десяти годам колонии по делу о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК). По версии следствия, в 2018 году чиновница получила 25 миллионов рублей от ООО «Меандр» за покровительство при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства.
Харьков
В Херсонской области три человека получили ранения в результате российских обстрелов, сообщил глава областной администрации Александр Прокудин.
Он уточнил, что за сутки атакам подверглись 15 населенных пунктов области, включая Херсон. По его данным, под обстрел попали жилые районы: повреждения получили шесть частных домов. Кроме того, власти зафиксировали попадания в объект критической инфраструктуры и торговый центр.
В Запорожской области в результате российских обстрелов погибли три человека, еще трое пострадали, сообщил глава областной администрации Иван Федоров.
Он уточнил, что российские военные обстреливали Пологовский район с помощью реактивных систем залпового огня «Град».
По его данным, за сутки ВС РФ нанесли 357 ударов по восьми населенным пунктам области.
Financial Times: Россия изменила тактику ударов по энергетической инфраструктуре Украины
Российские военные изменили тактику нанесения ударов по энергетической инфраструктуре Украины, сконцентрировавшись на электростанциях в менее защищенных регионах, пишет газета Financial Times.
Как отмечает издание, в период с 22 по 29 марта Россия атаковала семь тепловых электростанций и две гидроэлектростанции за пределами хорошо защищенной Киевской области.
По мнению украинских чиновников, новая тактика России представляет большую угрозу, чем массированные удары ВС РФ по энергетической инфраструктуре в 2022 и 2023 годах, поскольку сейчас российские военные стремятся нанести непоправимые повреждения. Некоторые из энергетических объектов, подвергшихся атакам, не удастся восстановить к зиме 2024-го, уточняет издание.
Исполнительный директор энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко пояснил, что ранее российские военные наносили удары по различным объектам в разных областях, а теперь сосредоточились на электростанциях в нескольких регионах, поскольку «их невозможно восстановить в короткие сроки».
По его словам, если бы не теплая погода, импорт энергии из ЕС и увеличение производства электроэнергии из возобновляемых источников, Украина столкнулась бы с широкомасштабными отключениями, как это произошло в 2022-23 годах.
«То же число ракет теперь направлено на пять-шесть энергетических объектов в одном регионе. Они пытаются отрезать от энергоснабжения крупные промышленные регионы и города», — добавила начальник отдела коммуникаций «Укрэнерго» Мария Цатурян.
За прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 11 украинских областей, сообщает медиацентр Минобороны Украины.
В общей сложности были атакованы 105 населенных пунктов и 123 объекта инфраструктуры. Войска РФ применяли минометы, танки, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня, зенитно-ракетные комплексы, оперативно-тактические ракетные комплексы, беспилотники и тактическую авиацию.
Число погибших и раненых среди гражданского населения уточняется.
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что бывший спиртзавод недалеко от села Гуево Суджанского района подвергся атаке беспилотника.
По его словам, дрон сбросил взрывчатку на территории предприятия. «Возникший в помещении недействующего заводского клуба пожар был оперативно потушен. Никто из жителей не пострадал», — написал губернатор.
МАГАТЭ: при атаке беспилотников на Запорожскую АЭС была повреждена защитная оболочка реактора
Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали как минимум три попадания в конструкцию защитной оболочки реактора Запорожской АЭС, сообщил глава организации Рафаэль Гросси в соцсети Х.
«Это серьезная эскалация угроз для ядерной безопасности. Такие безрассудные атаки значительно повышают риск серьезной ядерной аварии. Они должны немедленно прекратиться», — цитирует слова Гросси пресс-служба агентства. Глава МАГАТЭ также подчеркнул, что «никто не может извлечь никакой военной или политической выгоды из атак на ядерные объекты».
В организации добавили, что критически важные системы на станции не были повреждены. Тем не менее в МАГАТЭ называют произошедшее «серьезным инцидентом, который мог привести к нарушению целостности системы защитной оболочки реактора».
Также в организации сообщили, что при атаке пострадал как минимум один человек.
- Накануне об атаке на станцию сообщил «Росатом». В госкорпорации утверждали, что один БПЛА упал на территории, прилегающей к столовой, второй — в районе грузового порта, а третий — на купол шестого энергоблока. По данным «Росатома», в результате произошедшего пострадали три сотрудника станции.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
- Российские войска нанесли семь ракетных и 104 авиационных удара, а также совершили 108 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам.
- Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
- За сутки произошло 76 боевых столкновений.
- На лиманском направлении украинские военные отразили две атаки в районе Тернов Донецкой области.
- На бахмутском направлении ВСУ отбили 31 атаку в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Часов Яр, Спорное, Выемка, Федоровка, Раздоловка, Веселое, Богдановка, Ивановское, Клещеевка, Андреевка Донецкой области.
- На авдеевском направлении украинские военные отразили восемь атак в районах Первомайского, Невельского и Нетайлово Донецкой области
- На новопавловском направлении ВСУ отбили 22 атаки в районах Красногоровки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.
- В ореховском направлении украинские военные отразили пять атак в районах Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.
- На херсонском направлении украинские военные отбили восемь атак российских войск на плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра.
- За прошедшие сутки украинская авиация нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники ВС РФ, а также одному пункту управления и пяти зенитно-ракетным комплексам.
- Подразделения ракетных войск нанесли удары по зенитно-ракетному комплексу, пункту управления беспилотниками, артиллерийской системе и трем районам сосредоточения вооружения и военной техники противника.
Пожалуйста, относитесь с осторожностью к заявлениям непосредственных участников конфликта о собственных успехах и потерях противника на поле боя.
Войска РФ атаковали Украину дронами. ВСУ удалось сбить 17 из 24 беспилотников
Российские войска в ночь на 8 апреля запустили по территории Украины 24 ударных дрона типа «Шахед», сообщило командование Воздушных сил ВСУ. 17 беспилотников удалось сбить над Одесской, Николаевской, Кировоградской, Хмельницкой и Житомирской областями.
Упавшие обломки дронов вызвали разрушения в Одесской и Николаевской областях. В Одесском районе, сообщил глава региона Олег Кипер, в результате атаки беспилотников были повреждены логистическо-транспортный объект и АЗС. В Вознесенском районе Николаевской области 14 населенных пунктов остались без света из-за повреждения линии электропредач, написал в телеграме глава областной военной администрации Виталий Ким.
Кроме того, сообщило командование Воздушных сил ВСУ, в ночь на 8 апреля над Днепропетровской областью была сбита авиационная управляемая ракета Х-59, запущенная войсками РФ.
Здравствуйте! Начинается 775-й день полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.