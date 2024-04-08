Война Семьсот семьдесят пятый день. Онлайн «Медузы»

Bloomberg: Минфин США пригрозил санкциями китайским банкам в случае предоставления помощи России в войне

Министр финансов США Джанет Йеллен по итогам визита в Китай пригрозила введением санкций в отношении местных банков и экспортеров за предоставление России помощи в войне, сообщает Bloomberg.

«Я подчеркнула, что компании, в том числе китайские, не должны оказывать материальную поддержку войне России, и что они столкнутся со значительными последствиями, если сделают это. Любые банки, которые проводят крупные транзакции, связанные с поставками товаров военного или двойного назначения для оборонно-промышленного комплекса РФ, подвергают себя риску санкций США», — заявила Йеллен в резиденции посла США в Пекине.

Bloomberg отмечает, что угроза министра, которая была «необычно прямой», прозвучала в день прибытия в Пекин министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

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