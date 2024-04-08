Губернатор Белгородской области предложил не выплачивать компенсации сельхозкомпаниям, если они не установят на технику защиту от дронов

Вся сельскохозяйственная техника, используемая для посевных работ на территории приграничной зоны в Белгородской области, должна быть оснащена средствами защиты от беспилотников. Об этом на оперативном совершении регионального правительства сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Министр сельского хозяйства Белгородской области Андрей Антоненко заявил, что руководителям сельхозпредприятий рекомендовано купить средства радиоэлектронной борьбы против дронов, а также изготовить и установить «антидроновую защиту» для самоходной техники.

В свою очередь Гладков сказал, что установка противодроновых сеток на технику — это не рекомендация, а обязанность компаний. В случае отсутствия защиты он предложил не выплачивать компенсации за поврежденную технику, так как «предприятие в силах минимизировать ущерб, установив такую защиту».

«Мы договариваемся с ними о том, что восстанавливаем ущерб при обстрелах. Но если такая защита не будет установлена — мое предложение: в рамках законодательства мы не будем выплачивать компенсации. <…> Конечно, с учетом текущей сложной обстановки наличие противодроновых сеток на сельхозтехнике должно быть обязательным. Техника крайне дорогостоящая. Сделать элементарную защиту в состоянии все. Поэтому это обязательно к исполнению», — сказал Гладков (цитата по «БелПресса»).

В начале апреля глава Татарстана Рустам Минниханов призвал руководителей предприятий республики не рассчитывать на российские силы ПВО и самостоятельно защищаться от атак беспилотников. С таким заявлением он выступил после атаки украинских беспилотников по Елабуге и Нижнекамску 2 апреля. Он заявил, что «не надо ждать, что сработает противоракетная оборона, она решает другие задачи».

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