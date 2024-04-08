Financial Times: оборонные компании Европы опасаются, что не смогут нарастить производство боеприпасов из-за зависимости от китайского хлопка

Европейские оборонные подрядчики предупредили, что зависимость от китайского хлопка угрожает расширению производства боеприпасов, которые необходимы для пополнения европейских запасов и для поддержки Украины в войне с Россией, пишет The Financial Times.

Еще год назад газета рассказывала, что страны Запада, в том числе Европы, не могут быстро увеличить производство боеприпасов из-за нехватки базовых материалов для снарядов — пороха и взрывчатки, а также компонентов для их производства. Хлопковый — основной ингредиент для производства нитроцеллюлозы, которая используется при производстве пороха, взрывчатки и артиллерийских снарядов.

Ведущие европейские производители вооружений, включая шведскую Saab и немецкую Rheinmetall, опасаются чрезмерной зависимости от поставок линта из Китая, на долю которого, по данным Financial Times за 2022 год, пришлось 49,3% мирового экспорта этого сырья.

По словам главы Rheinmetall Армина Паппергера, Европа получает из Китая «более 70%» линта для изготовления нитроцеллюлозного пороха. «Существует риск [того, что Китай может отказать в предоставлении линта по геополитическим причинам]. И именно поэтому мы покупаем его в максимальных объемах для пополнения запасов», — отметил Паппергер.

«Существует огромный дефицит [нитроцеллюлозы], что вызывает трудности в других отраслях промышленности», — заявил газете другой представитель отрасли.

В Saab заявили, что зависимость от Китая «может представлять повышенный риск в будущем, когда мы и промышленность будем наращивать мощности и производство в Европе». В компании подчеркнули, что сейчас проблем с поставками нет, но в долгосрочной перспективе оружейникам, вероятно, придется рассмотреть альтернативные способы производства критически важных материалов, необходимых для защиты европейской «экосистемы боеприпасов».

Спрос на артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров резко возрос на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину, отмечает Financial Times. Евросоюз намерен увеличить производство таких снарядов до 1,4 миллиона в год, чтобы пополнить запасы стран-членов, которые отправляли боеприпасы Украине. Среди прочего, в ЕС создали фонд на два миллиарда евро для развития европейского оружейного производства.

Россия тоже наращивает производство боеприпасов и за последние два года увеличила импорт нитроцеллюлозы из Китая, говорится в статье. По оценкам британского Королевского института объединенных служб, российские закупки в Китае выросли с 3,4 миллиона долларов в 2022 году до 7,18 миллиона долларов за 10 месяцев 2023-го.