Reuters: Россия попросила Казахстан поставить бензин на случай дефицита из-за украинских атак
Россия попросила Казахстан быть готовым поставить ей 100 тысяч тонн бензина в случае его нехватки на фоне атак украинских дронов и перебоями в работе нефтеперерабатывающих заводов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника в отрасли.
По словам одного из собеседников, сделка по использованию казахстанских запасов уже согласована.
Собеседники Reuters утверждают, что Москва попросила Казахстан создать аварийный резерв в 100 тысяч тонн бензина, готовых к поставкам в Россию.
Министерства энергетики России и Казахстана на запрос Reuters не ответили.
С начала 2024 года украинские беспилотники нанесли более 10 атак на российские нефтеперерабатывающие заводы и нефтехранилища.
В конце марта Reuters сообщало, что на фоне атак беспилотников на НПЗ Россия резко увеличила импорт белорусского бензина. В январе Россия не закупала бензин в Беларуси, однако уже в феврале импортировала 590 тонн, а в марте — уже три тысячи тонн топлива.
Правительство России в 1 марта на полгода запретило экспорт бензина и увеличило норматив продаж дизельного топлива на бирже до 16%.