Путин передал во временное управление Росимущества активы сельскохозяйственного холдинга «АгроТерра»

Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление Росимущества активов сельскохозяйственного холдинга «АгроТерра», принадлежащих нидерландским компаниям.

В указе говорится о долях компаний «Капитал АгроФинанс», «АгроТерра», «АгроСистема-Регионы» и «АгроСистема». Они принадлежат компаниям AgroTerra Investments B.V., Agro Investments Limited, AgroTerra Holdings B.V. и NAP Finance B.V.

Группа компаний «АгроТерра», фактическим владельцем которой РБК называет нидерландскую AgroTerra Investments B.V., занимается выращиванием, хранением и реализацией сельскохозяйственных культур и обрабатывает более 200 тысяч гектаров, говорится на ее сайте.

По данным Forbes, «АгроТерра» была создана в 2008 году инвестиционной компанией NCH Capital Inc., основанной гражданином США с украинскими корнями Джорджем Рором. В российскую «АгроТерру» входят 24 хозяйства, они выращивают сою, сахарную свеклу, рапс, пшеницу и подсолнечник.

Указ, позволяющий передавать во временное управление Росимущества (а фактически национализировать) активы зарубежных компаний в России, был подписан в апреле 2023 года. Одним из первых был национализирован финский концерн Fortum, затем французский производитель молочных продуктов Danone и датская пивоваренная компания Carlsberg.

Российские власти при этом неоднократно подчеркивали, что не считают передачу во временное управление Росимущества национализацией, поскольку формально собственник остается прежним, но распоряжаться своим активом он уже не может. Как временный управляющий, формально это не может делать и Росимущество — причем отменить его полномочия можно только новым указом президента.

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Путин: национализации не будет. Генпрокуратура: а мы уже вернули государству заводы. Путин: что-то в этом есть… «Медуза» рассказывает, как власти отбирают бизнес у россиян (в том числе приватизированный 30 лет назад)

как в россии забирают иностранные активы

Путин: национализации не будет. Генпрокуратура: а мы уже вернули государству заводы. Путин: что-то в этом есть… «Медуза» рассказывает, как власти отбирают бизнес у россиян (в том числе приватизированный 30 лет назад)