В СИЗО умер волонтер Александр Демиденко. С начала войны он помогал украинским беженцам вернуться домой. Потом на него завели уголовное дело

В СИЗО умер волонтер из Белгорода Александр Демиденко, который с 2022 года помогал украинцам вернуться домой из России. Об этом пишет «Вот так» со ссылкой на источник из окружения Демиденко.

По данным издания, мужчина умер 5 апреля, а три дня спустя адвокат Демиденко сообщил об этом его жене и сыну.

«Думаю, отец сам наложил на себя руки, так как для такого активного и свободолюбивого человека мысль о вероятном будущем заключении была нестерпима. Его уже психологически убивали полгода в СИЗО без свиданий с родными и хотя бы книг», — написал в телеграм-канале сын Демиденко.

Демиденко с весны 2022 года помогал украинским беженцам добираться из Белгорода до КПП на границе с Украиной. Многим из них он также предоставлял ночлег в своем доме.

В октябре 2023 года Демиденко дважды арестовывали по административному делу о публичном распитии алкоголя. Во время второго ареста на него завели уголовное дело о незаконном хранении оружия, после чего он был переведен в СИЗО. Жена мужчины рассказывала, что он находил на придомовом участке оружие времен Второй мировой войны; сам Демиденко в суде сказал, что не успел передать находки полиции.

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