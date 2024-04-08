Российские войска применили в Харькове новую бомбу. В Лимане люди живут в подвалах и верят в победу (а кто-то ждет мира на любых условиях) Семьсот семьдесят четвертый день войны. Фотографии

Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

Российские войска атаковали Украину 17 дронами. В Харькове повреждены частные и многоэтажные дома. Пострадали три человека

Глава Белгородской области заявил о новых ударах беспилотников по региону. В Белгородском районе осколки сбитого дрона попали в автомобиль, в котором находилась семья из шести человек, погибла девушка

В Запорожской области в результате российского обстрела погибли трое мирных жителей, в Купянске Харьковской области при обстреле погибла пожилая местная жительница

В Словакии президентские выборы выиграл Петер Пеллегрини — сторонник премьера Роберта Фицо, выступающего против военной помощи Украине

Президент Украины заявил, что у ВСУ нет снарядов для контрнаступления

Новый обстрел Харькова

Российские войска вновь нанесли удары по Харькову дронами и ракетами. Последние несколько недель Харьков — второй по численности населения город Украины — ежедневно подвергается атакам.

По словам главы Харьковской области Олега Синегубова, 7 апреля в Харькове войска РФ вновь применили новую бомбу — . Первые сообщения об использовании Россией таких боеприпасов в Украине появились в начале марте, в конце марта эту бомбу войска РФ уже применяли в Харькове.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 апреля обсудил удары по Харькову и востоку страны с главами силовых ведомств. «Работаем, чтобы предоставить нашим людям надежную защиту. Готовим ответ для врага — очень конкретный и справедливый», — подвел итоги обсуждения Зеленский.

В результате российского удара по Харькову, нанесенного днем 7 апреля, ранения получили пять человек Sergey Kozlov / EPA / Scanpix / LETA

В Шевченковском и Индустриальном районах города были повреждены в общей сложности более 20 автомобилей Sergey Kozlov / EPA / Scanpix / LETA В Шевченковском районе Харькова, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов, от российских ударов пострадали 19 зданий, в Индустриальном районе — два многоквартирных дома и промышленное предприятие Sergey Kozlov / EPA / Scanpix / LETA

Жители Харькова возле места одного из российских ударов по городу Sergey Kozlov / EPA / Scanpix / LETA

Спасатели ликвидируют последствия российской атаки на Харьков Sofiia Gatilova / Reuters / Scanpix / LETA

Жизнь в Лимане

Лиман расположен примерно в ста километрах к северу от оккупированного Донецка. До войны в Лимане — крупном железнодорожном узле — жили около 30 тысяч человек. В конце мая 2022 года российские войска захватили город, но в октябре того же года ВСУ удалось освободить его. Город, находящийся недалеко от линии фронта, почти полностью разрушен, но в нем остаются люди. «Мы все устали, физически и морально. Но мы ждем победы. Я не думаю, что [переговоры] возможны после того, как столько людей было убито. Как можно вести переговоры с убийцами?» — говорила корреспонденту BBC News жительница Лимана 42-летняя Ирина в феврале 2024 года. Однако не все жители города, отмечал автор репортажа Эндрю Хардинг, разделяют эту точку зрения. «Сейчас важен только мир. Я хочу мира. Только мир. На любых условиях», — говорит журналисту 74-летний Александр Роговец.

Многие дома в Лимане были разрушены в результате обстрелов. Но в некоторых квартирах все-таки можно жить Wojciech Grzedzinski / Anadolu / ddp / Vida Press

Многие оставшиеся в Лимане жители, как 67-летняя Любовь, чьи квартиры были разрушены, живут в подвалах Wojciech Grzedzinski / Anadolu / ddp / Vida Press В подвалах жители Лимана, потерявшие свои дома, спят, готовят еду и прячутся от обстрелов Wojciech Grzedzinski / Anadolu / ddp / Vida Press

Wojciech Grzedzinski / Anadolu / Getty Images

67-летняя Любовь и 70-летняя Светлана вместе живут в подвале, помогая друг другу Wojciech Grzedzinski / Anadolu / ddp / Vida Press Из разрушенной квартиры 70-летней Светлане удалось забрать некоторые вещи, в том числе фотографии родных Wojciech Grzedzinski / Anadolu / Getty Images

Жители Лимана в феврале 2024 года рассказывали BBC News, что после освобождения в городе, в числе прочего, была налажена бесперебойная подача электричества. На фото 45-летний Владимир, живущий в подвале уже более двух лет — с начала войны — смотрит телевизор

Wojciech Grzedzinski / Anadolu / ddp / Vida Press

Последствия обстрела Донецка

Представители ДНР, контролирующей Донецк, постоянно обвиняют украинских военных в обстрелах жилых кварталов города. Так, глава ДНР Денис Пушилин 7 апреля заявлял , что за прошедшие сутки в аннексированной Россией части Донецкой области было зафиксировано 17 обстрелов, в Донецке ранения получили две женщины. AFP / Scanpix / LETA

Главные фотографии предыдущего — семьсот семьдесят третьего — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.