Российские войска применили в Харькове новую бомбу. В Лимане люди живут в подвалах и верят в победу (а кто-то ждет мира на любых условиях) Семьсот семьдесят четвертый день войны. Фотографии
Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
- Российские войска атаковали Украину 17 дронами. В Харькове повреждены частные и многоэтажные дома. Пострадали три человека
- Глава Белгородской области заявил о новых ударах беспилотников по региону. В Белгородском районе осколки сбитого дрона попали в автомобиль, в котором находилась семья из шести человек, погибла девушка
- В Запорожской области в результате российского обстрела погибли трое мирных жителей, в Купянске Харьковской области при обстреле погибла пожилая местная жительница
- В Словакии президентские выборы выиграл Петер Пеллегрини — сторонник премьера Роберта Фицо, выступающего против военной помощи Украине
- Президент Украины заявил, что у ВСУ нет снарядов для контрнаступления
Новый обстрел Харькова
Российские войска вновь нанесли удары по Харькову дронами и ракетами. Последние несколько недель Харьков — второй по численности населения город Украины — ежедневно подвергается атакам.
По словам главы Харьковской области Олега Синегубова, 7 апреля в Харькове войска РФ вновь применили новую бомбу — УМПБ Д-30. Первые сообщения об использовании Россией таких боеприпасов в Украине появились в начале марте, в конце марта эту бомбу войска РФ уже применяли в Харькове.
Президент Украины Владимир Зеленский 7 апреля обсудил удары по Харькову и востоку страны с главами силовых ведомств. «Работаем, чтобы предоставить нашим людям надежную защиту. Готовим ответ для врага — очень конкретный и справедливый», — подвел итоги обсуждения Зеленский.
Жизнь в Лимане
Лиман расположен примерно в ста километрах к северу от оккупированного Донецка. До войны в Лимане — крупном железнодорожном узле — жили около 30 тысяч человек. В конце мая 2022 года российские войска захватили город, но в октябре того же года ВСУ удалось освободить его. Город, находящийся недалеко от линии фронта, почти полностью разрушен, но в нем остаются люди. «Мы все устали, физически и морально. Но мы ждем победы. Я не думаю, что [переговоры] возможны после того, как столько людей было убито. Как можно вести переговоры с убийцами?» — говорила корреспонденту BBC News жительница Лимана 42-летняя Ирина в феврале 2024 года. Однако не все жители города, отмечал автор репортажа Эндрю Хардинг, разделяют эту точку зрения. «Сейчас важен только мир. Я хочу мира. Только мир. На любых условиях», — говорит журналисту 74-летний Александр Роговец.
Последствия обстрела Донецка
Главные фотографии предыдущего — семьсот семьдесят третьего — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.