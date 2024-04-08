СК утверждает, что получил «значимые данные» о возможной связи террористов из «Крокуса» со спецслужбами Украины

Следственный комитет России заявил, что обвиняемые по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» могут быть связаны со спецслужбами Украины. Российское ведомство не предоставило никаких доказательств.

«Следствием уже получены значимые данные об обстоятельствах подготовки террористов к преступлению, которые могут свидетельствовать об их связи с украинскими спецслужбами», — говорится в сообщении СК. О каких данных идет речь, не уточняется.

В ходе расследования дела о теракте в «Крокусе» в пресс-службе Следственного комитета ранее говорили, что следствие проверяет представителей украинских спецслужб на причастность к организации и финансированию теракта.

Следственный комитет заявил 5 апреля, что в телефоне одного из обвиняемых в нападении на «Крокус Сити Холл» нашли фотографии украинских военных. Но, как выяснили журналисты «Агентства», эти же фотографии уже публиковали в открытых источниках, их можно нагуглить. Первый канал показал в новостном эфире 7 апреля фотографии с флагом Украины, якобы найденные в мобильных телефонах обвиняемых — по меньшей мере один снимок взят из фотобанка Depositphotos, установило «Радио Свобода».

После теракта в «Крокусе» ответственность за нападение на себя взяла террористическая организация «Исламское государство». Власти России обвинили в причастности к атаке Украину, не предоставив никаких доказательств. В Киеве эти обвинения отвергают.

По делу о теракте арестованы 11 человек, в том числе четверо предполагаемых исполнителей преступления.

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