На вологодскую журналистку написали донос о «дискредитации» армии. Она сфотографировалась в желтой куртке на фоне голубого неба

На журналистку Антониду Смолину из Великого Устюга написали донос о «дискредитации» армии из-за ее фотографии во «ВКонтакте». На пост Смолиной о произошедшем обратила внимание «Новая вкладка».

Как пояснила журналистка, о доносе она узнала от участкового, который пришел к ней домой. «Говорит, некий Валерий Николаевич П. написал на меня заявление в полицию. Так, мол, и так, пишет Валерий Николаевич: зашел на страницу Антониды Смолиной в соцсетях, а она там в желтом пуховике на фоне голубого неба фотографируется, тем самым вызывает ассоциации с вражескими символами, власть и армию нашу дискредитирует», — написала Смолина.

Смешно? Пожалуй. Мне тоже сначала так показалось. А потом страшно стало. Не за себя — за людей, которые рядом живут. Что происходит у них в голове, в душе? Откуда это взялось?

По ее словам, она тогда объяснила участковому, что купила куртку три года назад. «Зарплата не позволяет мне покупать новую одежду каждый раз, как меняется общественная оценка того или иного цвета. Да и цвет пуховика, если уж совсем строго говорить, не желтый, а крайола», — добавила журналистка.

В комментарии изданию «Подъем» Смолина назвала участкового «совершенно адекватным человеком», а проверка, по ее словам, ограничилась разговором. Телеграм-канал Baza отмечает, что журналистке все же пришлось написать объяснительную. Смолина сказала каналу, что полицейский отнесся к ее ситуации «с пониманием».

После начала полномасштабной войны в Украине сочетание желтого и синего цветов, которые есть на украинском флаге, нередко становится поводом для доносов в России. Например, в марте суд оштрафовал на 30 тысяч рублей жительницу Москвы Марию Вировец из-за желто-синего цветка на сумке. На нее составили протокол о «дискредитации» армии. Сама Вировец рассказала «Верстке», что носит цветок, который сделала ее дочь, с 2022 года. По ее словам, донос на нее написал пассажир метро.

Полицейские из регионов рассказали «Русской службе Би-би-си», что после начала войны они «бесконечно штампуют протоколы о дискредитации армии». «Сейчас же любят граждане доносить по всякой шляпе в связи с , поэтому больше материалов в работе появилось. И это снова вместо расследования реальных дел. И так людей не хватает, а ты их отправляешь ходить по этим заявкам, когда какая-нибудь бабка занавеску желто-синюю увидела», — заявил журналистам уволившийся полицейский.

Что еще может «дискредитировать» армию?

«Лежал на тротуаре, произнося названия городов Украины» С начала войны россиян преследуют за «дискредитацию» армии — попасть под статью можно за кавычки, пальто и стихи Некрасова. «Медуза» сделала об этом фотопроект

Что еще может «дискредитировать» армию?

«Лежал на тротуаре, произнося названия городов Украины» С начала войны россиян преследуют за «дискредитацию» армии — попасть под статью можно за кавычки, пальто и стихи Некрасова. «Медуза» сделала об этом фотопроект