ФСИН утверждает, что белгородский волонтер Александр Демиденко, помогавший украинским беженцам, покончил с собой в СИЗО

Волонтер из Белгорода Александр Демиденко, который помогал украинцам вернуться на родину из России, покончил с собой в следственном изоляторе. Об этом заявили в региональном управлении ФСИН в ответ на запрос издания «Бел.ру».

О смерти Демиденко стало известно 8 апреля. По данным ФСИН, волонтер совершил самоубийство в СИЗО № 3 Белгорода 5 апреля. Медики пытались реанимировать Демиденко, но безуспешно. Признаков насильственной смерти врачи не обнаружили, сообщили журналистам во ФСИН. По факту смерти проводится проверка.

Накануне сын Демиденко написал в телеграм-канале следующее: «Думаю, отец сам наложил на себя руки, так как для такого активного и свободолюбивого человека мысль о вероятном будущем заключении была нестерпима. Его уже психологически убивали полгода в СИЗО без свиданий с родными и хотя бы книг». Позже он отредактировал пост и удалил фразу о возможном самоубийстве отца.

Александр Демиденко с весны 2022 года помогал украинским беженцам добираться из Белгорода до КПП на границе с Украиной. Многим из них он также предоставлял ночлег в своем доме.

В октябре 2023 года Демиденко дважды арестовывали по административному делу о публичном распитии алкоголя. Во время второго ареста на него завели уголовное дело о незаконном хранении оружия, после чего он был переведен в СИЗО. Жена мужчины рассказывала, что он находил на придомовом участке оружие времен Второй мировой войны; сам Демиденко в суде сказал, что не успел передать находки полиции.

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