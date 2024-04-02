Politico: США обсуждают с союзниками передачу Контактной группы по обороне Украины под контроль НАТО на случай избрания Трампа президентом

США и другие западные страны обсуждают возможность передачи , которая координирует поставки оружия, под контроль НАТО, пишет Politico со ссылкой на трех европейских и одного американского чиновника. Это может помочь сохранить поставки в случае избрания президентом Дональда Трампа.

По словам одного из чиновников, вопрос передачи Контактной группы будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе 3 и 4 апреля, а завершить этот процесс планируется к саммиту альянса, который пройдет в Вашингтоне в июле. Другой собеседник Politico уточняет, что это позволит другим странам НАТО больше влиять на процесс поставок.

Еще один источник издания сказал, что дискуссии о переводе группы под контроль НАТО ведутся «на очень высоком уровне» с целью «формализовать поддержку Киева со стороны Европы и альянса». Одним из соображений этого он назвал стремление сделать группу более «стойкой».

По данным Financial Times, НАТО также разрабатывает план по обеспечению пятилетнего пакета военной помощи на сумму до 100 миллиардов долларов в попытке защитить Украину от «ветров политических перемен», которые могут наступить в случае избрания Трампа. План, как пишет издание, был выдвинут генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.

Представитель министерства обороны США Чарли Дитц отказался подтвердить Politico информацию о передаче, заявив, что ведомство «не может делать новых заявлений относительно формата или структуры» Контактной группы.

Весной 2023 года Трамп заявил, что если станет президентом, он сможет завершить войну в Украине за 24 часа. Позже, отвечая на это, Владимир Зеленский призвал Трампа приехать в Украину и увидеть все своими глазами.

В феврале 2024 года на фоне разногласий в конгрессе США, который до сих пор не принял законопроект о выделении помощи Украине, Трамп призывал предоставлять финансирование не безвозмездно, а взаймы. В марте премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с Трампом заявил, что если тот станет президентом, то не даст «ни копейки» Украине, и тогда война закончится.

Читайте также

«Если кто-то в этом зале думает, что Путин остановится на Украине — уверяю вас, он этого не сделает» Джо Байден выступил с ежегодным обращением в конгрессе

Читайте также

«Если кто-то в этом зале думает, что Путин остановится на Украине — уверяю вас, он этого не сделает» Джо Байден выступил с ежегодным обращением в конгрессе