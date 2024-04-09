Правозащитники сообщили, что сотрудники российской военной полиции задержали россиянина, который уехал в Армению после отказа воевать

Сотрудники российской военной полиции задержали в Армении гражданина РФ Анатолия Щетина (по другой информации — Щетинина), которого разыскивали в России за отказ от военной службы, сообщили правозащитники из Ванадзорского отделения Хельсинкской гражданской ассамблеи ( ).

По данным армянских правозащитников, Щетина удерживают на территории 102-й российской военной базы в городе Гюмри и готовятся отправить в Россию.

Глава Ванадзорского отделения ХГА Артур Сакунц рассказал «Важным историям», что правозащитникам пока не известно, при каких обстоятельствах задержали россиянина.

Как правозащитники узнали о задержании россиянина, в их заявлении не сообщается. При этом они отмечают, что похищение Щетина нарушает законы Армении. Ванадзорское отделение ХГА просит Генеральную прокуратуру и МВД Армении предотвратить вывоз россиянина из Армении, освободить его, а также привлечь к ответственности тех, кто его незаконно задержал.

В конце 2023 года сотрудники российской военной полиции задержали в Армении россиянина Дмитрия Сетракова, который дезертировал из армии РФ и уехал из страны, чтобы не участвовать во вторжении в Украину. После задержания Сетракова доставили на территорию российской военной базы в городе Гюмри, а затем вывезли обратно в Россию. Где он находится сейчас — неизвестно. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал действия российских силовиков на территории страны незаконными.

В начале апреля Хельсинкская гражданская ассамблея — Ванадзор со ссылкой на обратившихся к ним россиян, сообщала о слежке в Армении за гражданами РФ, которые покинули Россию по политическим мотивам из-за опасений преследования. По словам правозащитников, обратившиеся к ним россияне заметили возле мест своего проживания людей, одетых в российскую военную форму, которые «открыто преследовали их» и «добивались информации о том, кто проживает в подконтрольных им квартирах».

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