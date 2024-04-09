Россия заявила, что украинский дрон атаковал тренажер реакторного зала Запорожской АЭС. Украинская разведка утверждает, что РФ сымитировала атаку

Руководство Запорожской АЭС, назначенное Россией после захвата станции, заявило, что днем 9 апреля украинский беспилотник атаковал корпус, где расположен «единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала». В результате атаки никто не пострадал.

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что «сообщения о взрыве соответствует наблюдениям группы» экспертов агентства, которые находятся на станции. «Прямой угрозы ядерной безопасности нет, но последний инцидент снова подчеркивает чрезвычайно серьезную ситуацию», — заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов утверждает, что российские войска 9 апреля с помощью FPV-дронов сымитировали обстрелы со стороны Украины по Запорожской АЭС, захваченной российскими войсками.

«Сегодня вот [Россия] решила с помощью FPV-дронов имитировать обстрелы якобы со стороны Украины. Позиция Украины понятна, четкая и однозначная — по ядерным объектам никаких военный действий или провокаций мы не совершаем. А агрессор должен уйти с атомной станции», — сказал Юсов в эфире национального телемарафона.

Назначенное Россией руководство Запорожской АЭС сообщило 7 апреля о нескольких атаках беспилотников на различные объекты станции. «Росатом» заявил, что при «беспрецедентных атаках» ранены три человека. Инспекторы МАГАТЭ зафиксировали как минимум три попадания в конструкцию защитной оболочки реактора.

МИД России после атаки 7 апреля обвинило Киев в «ядерном терроре». Главное управление разведки Минобороны Украины тогда тоже заявило, что украинские военные не причастны к атаке. Ведомство обвинило Россию в «имитационных ударах» по территории станции.

Российские войска захватили Запорожскую АЭС в первые дни полномасштабного вторжения. Миссия МАГАТЭ смогла попасть на станцию, чтобы оценить угрозу от постоянных обстрелов, только в сентябре 2022 года. Эксперты агентства призывали создать вокруг станции безопасную зону.