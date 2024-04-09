Россия применяет новую тактику ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Вот как выглядят ее последствия Семьсот семьдесят пятый день войны. Фотографии

Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

При российском ракетном ударе по Запорожью погибли три человека. Минобороны РФ назвало обстрел ответом на атаки дронов по российским НПЗ.

Волонтер Александр Демиденко, который помогал украинским беженцам возвращаться домой, умер в СИЗО.

Губернатор Белгородской области предложил не выплачивать компенсации сельхозкомпаниям, если они не установят на технику защиту от дронов.

Reuters: Россия попросила Казахстан поставить бензин на случай дефицита из-за украинских атак.

Оборонные компании Европы опасаются, что не смогут нарастить производство боеприпасов из-за зависимости от китайского хлопка — его используют при изготовлении пороха.

Financial Times: ВС РФ изменили тактику ударов по энергетической инфраструктуре Украины, сконцентрировав свои атаки в нескольких регионах.

Войска РФ атаковали Украину дронами. ВСУ удалось сбить 17 из 24 беспилотников.

Последствия обстрелов энергетической инфраструктуры Украины

Российские войска последние несколько недель усилили удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. При этом, писала газета The Financial Times, Россия, вероятно, изменила тактику, выбирая в качестве целей электростанции в менее защищенных регионах. Так, обращает внимание издание, с 22 по 29 марта Россия атаковала семь тепловых электростанций и две гидроэлектростанции за пределами хорошо защищенной Киевской области.

Исполнительный директор украинской энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко пояснил FT, что сейчас Россия наносит удары по электростанциям, которые невозможно восстановить в короткие сроки. «Они пытаются оставить без электричества крупные промышленные регионы и города», — заявила глава отдела коммуникаций «Укрэнерго» Мария Цатурян.

Вот как выглядят последствия российских ударов по объектам ДТЭК — крупнейшей генерирующей компании Украины.

Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA

Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA

Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA

Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA

Разминирование под Харьковом

Российские войска пытались взять Харьков в начале полномасштабного вторжения, но украинским защитникам удалось отстоять город. В боях под Харьковом, как заявила правозащитная организация Human Rights Watch, активно применялись, в числе прочего, противопехотные мины, запрещенные во многих странах мира, подписавших Оттавскую конвенцию ООН 1996 года (России среди них нет). Сейчас украинские спасатели очищают территорию под Харьковом от мин и неразорвавшихся снарядов.

Убирать мины и снаряды спасателям помогает машина разминирования MV-10, которую производит хорватская компания DOK-ING Andrii Marienko / AP / Scanpix / LETA

Спасатель с одним из неразорвавшихся снарядов Andrii Marienko / AP / Scanpix / LETA

Последствия обстрела Горловки

Власти самопровозглашенной ДНР, контролирующие Горловку в Донецкой области Украины, постоянно обвиняют ВСУ в обстрелах этого населенного пункта.

Жители Горловки у своих домов, разрушенных в результате обстрела Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

В 2015 году в Горловке жили около 250 тысяч человек. Официальных данных о том, сколько осталось в городе жителей сейчас, нет AFP / Scanpix / LETA

Главные фотографии предыдущего — семьсот семьдесят четвертого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.