Швейцария анонсировала даты «саммита мира» по Украине. Россия ответила, что не поедет на него «даже в случае приглашения»

Правительство Швейцарии объявило дату проведения международной конференции, направленной на достижения мира в Украине. Встреча на высшем уровне состоится 15–16 июня на курорте Бюргеншток недалеко от Люцерна, пишет Reuters.

О подготовке «саммита мира» Швейцария и Украина договорились по просьбе Владимира Зеленского в январе 2024 года. С тех пор страна-организатор провела переговоры с членами ЕС, G7 и такими крупными державами, как Китай и Индия, чтобы оценить их заинтересованность в участии.

В ближайшие несколько дней правительство Швейцарии намерено разослать приглашение на «саммит мира» более 100 странам — в том числе России, пишет местное издание NZZ.

Посольство РФ в Швейцарии уже ответило, что российская сторона «даже в случае получения приглашения на подобное мероприятие его не примет».

«Наша позиция хороша известна. Усиленно продвигаемая организаторами идея „мирной конференции“ является для нас неприемлемой, т. к. речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной , которая является набором ультиматумов в адрес России и не учитывает интересы национальной безопасности нашей страны. Ультиматумы не могут служить основой для начала переговоров», — говорится в заявлении российской дипмиссии.

Президент Украины в интервью издательской группе Axel Springer SE заявил, что России не будет на саммите, «поскольку нам необходимо, чтобы они ничего не заблокировали». Владимир Зеленский подтвердил, что в основе обсуждений на конференции в Швейцарии будет «формула мира». Он допустил, что по итогам саммита будут готовы некоторые пункты плана «с деталями, что делать», а после этого будет подготовлен план целиком.

«Конечно, некоторые стороны переговоров, некоторые представители континентов представят этот план российским представителям. Но только после того, как мы придем к общему мнению, сформируем общую точку зрения стран, которые действительно хотят мира. Не просто разговоров, а настоящего мира», — цитирует Зеленского «Украинская правда».

Главные новости дня

Война Семьсот семьдесят седьмой день. Онлайн «Медузы»

Главные новости дня

Война Семьсот семьдесят седьмой день. Онлайн «Медузы»