Война Семьсот семьдесят седьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 9 апреля читайте здесь.
В Верховной Раде началось рассмотрение законопроекта о мобилизации во втором чтении, сообщил депутат Алексей Гончаренко.
Из законопроекта ко второму чтению убрали норму о демобилизации военнослужащих после 36 месяцев непрерывной службы, пишет «РБК-Украина».
По словам нардепа Федора Вениславского, норму о демобилизации исключили по просьбе министра обороны Рустема Умерова. В свою очередь нардеп Ирина Фриз сообщила, что инициатором исключения демобилизационных положений был также и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Источники «РБК-Украина» утверждают, что нормы о демобилизации планируется урегулировать отдельным законом, проект которого должен разработать кабинет министров.
В Константиновке число погибших в результате авиаудара увеличилось до трех человек
В Константиновке в Донецкой области из-под завалов на месте авиаудара 9 апреля достали тела еще двоих погибших, среди которых ребенок. Об этом сообщает «Суспiльне» со ссылкой на ГСЧС.
- Накануне глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщал, что российские войска нанесли авиаудар по Константиновке. В результате погиб один человек, еще двое получили ранения. По данным Филашкина, под завалами одного из пострадавших домов могут быть люди. Всего в результате удара разрушения получили 27 частных домов, три многоэтажки, два инфраструктурных объекта и административное здание.
Суд ЕС отменил санкции против Михаила Фридмана и Петра Авена, сообщает РИА Новости.
- Фридман и Авен попали под санкции Евросоюза 28 февраля 2022 года — вскоре после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.
Украина утверждает, что в Крыму сбит российский вертолет Ка-27
Пост об этом появился в соцсетях представителя Военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука.
Никаких подробностей он не приводит, в том числе когда якобы был сбит вертолет.
Пожалуйста, относитесь с осторожностью к заявлениям непосредственных участников конфликта о собственных успехах и потерях противника на поле боя.
Двоих россиян приговорили к девяти годам лишения свободы. Их обвинили в попытке примкнуть к легиону «Свобода России»
Второй Западный окружной военный суд вынес приговоры россиянам Всеволоду Куликову и Вячеславу Кузнецову, которых ФСБ связала с легионом «Свобода России», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Дела не связаны между собой, отмечает «Медиазона», материалы поступили в суд в начале марта, и даты приговоров совпали. По решению суда обоим подсудимым, признавшим вину, назначили по девять лет лишения свободы: первые три года они проведут тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.
19-летнего жителя Липецкой области Всеволода Куликова обвиняли в том, что он пытался примкнуть к легиону «Свобода России» в октябре 2022 года, когда ему было 17 лет. По версии следствия, представители легиона поручили Куликову поджечь часть взлетно-посадочной полосы военного аэродрома под Липецком, но довести задуманное до конца он не смог, его задержали.
После его задержания провластный телеграм-канал Shot распространил видео, на котором Куликов назвал себя «приверженцем антироссийских взглядов и националистической идеологии». Куликов рассказал в письме из СИЗО, что после задержания его пытали и он «взял на себя то, что не совершал».
36-летного уроженца Мензелинска в Татарстане Вячеслава Кузнецова обвиняли в том, что он с 10 мая по 5 июня 2023 года дважды пытался пересечь российско-украинскую границу, чтобы примкнуть к легиону «Свобода России». Во время второй попытки перейти границу, его задержали.
Суд признал обоих подсудимых виновными по статье о покушении на государственную измену в виде перехода на сторону противника. Куликова также признали виновным в покушении на совершение теракта и склонении другого человека к терроризму, а Кузнецова признали виновным в покушении на участие в террористической организации.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
- За сутки произошло 66 боевых столкновений;
- Российские войска нанесли семь ракетных ударов и 73 авиационных удара, а также совершили 81 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам;
- ВСУ отразили 25 атак российских войск на бахмутском направлении в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Верхнекаменское, Раздолевка, Часов Яр, Клещеевка, Андреевка Донецкой области;
- На купянском направлении ВСУ отразили две атаки армии РФ в районах населенных пунктов Кисловка Харьковской области и Андреевка Луганской область, а также три атаки на лиманском направлении в районе населенного пункта Терны Донецкой области;
- В течение суток украинские войска нанесли удары по 15 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских сил.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев сообщил об атаке беспилотников на город.
Подробностей пока нет.
В Одесской области в результате российской атаки пострадали два человека
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что российские войска запустили беспилотники по энергетической инфраструктуре региона. Два дрона были уничтожены силами ПВО.
В районе 05:30 утра армия РФ атаковала Одесскую область ракетами. Удары пришлись по объектам критической и транспортно-логистической инфраструктуры. По предварительным данным, пострадали двое сотрудников транспортного предприятия.
Кроме того, повреждены энергетический объект, частный дом и несколько автомобилей.
ВСУ: армия РФ атаковала Украину 17 беспилотниками, 14 из них были сбиты
Воздушные силы ВСУ заявили, что ночью 10 апреля российские войска атаковали Украину 17 беспилотниками типа «Шахед», двумя крылатыми ракетами «Искандер-К» и баллистической ракетой «Искандер-М».
По данным ВСУ, 14 дронов сбиты в Николаевской и Одесской областях.
Минобороны РФ сообщило, что над Брянской областью уничтожены пять дронов
За ночь 10 апреля над Брянской областью уничтожены пять украинских беспилотников самолетного типа. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.
О последствиях атаки ведомство не сообщает.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз пока не комментировал информацию о беспилотниках в регионе.
Здравствуйте! Начинается 777-й день полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.