Война Семьсот семьдесят седьмой день. Онлайн «Медузы»

Двоих россиян приговорили к девяти годам лишения свободы. Их обвинили в попытке примкнуть к легиону «Свобода России»

Второй Западный окружной военный суд вынес приговоры россиянам Всеволоду Куликову и Вячеславу Кузнецову, которых ФСБ связала с , сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Дела не связаны между собой, отмечает «Медиазона», материалы поступили в суд в начале марта, и даты приговоров совпали. По решению суда обоим подсудимым, признавшим вину, назначили по девять лет лишения свободы: первые три года они проведут тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

19-летнего жителя Липецкой области Всеволода Куликова обвиняли в том, что он пытался примкнуть к легиону «Свобода России» в октябре 2022 года, когда ему было 17 лет. По версии следствия, представители легиона поручили Куликову поджечь часть взлетно-посадочной полосы военного аэродрома под Липецком, но довести задуманное до конца он не смог, его задержали.

После его задержания провластный телеграм-канал Shot распространил видео, на котором Куликов назвал себя «приверженцем антироссийских взглядов и националистической идеологии». Куликов рассказал в письме из СИЗО, что после задержания его пытали и он «взял на себя то, что не совершал».

36-летного уроженца Мензелинска в Татарстане Вячеслава Кузнецова обвиняли в том, что он с 10 мая по 5 июня 2023 года дважды пытался пересечь российско-украинскую границу, чтобы примкнуть к легиону «Свобода России». Во время второй попытки перейти границу, его задержали.

Суд признал обоих подсудимых виновными по статье о покушении на государственную измену в виде перехода на сторону противника. Куликова также признали виновным в покушении на совершение теракта и склонении другого человека к терроризму, а Кузнецова признали виновным в покушении на участие в террористической организации.