Михаил Фридман Mikhail Svetlov / Getty Images

удовлетворил иски основателей «Альфа-групп» и , требовавших отменить решения властей ЕС от 2022 года о включении бизнесменов в санкционные списки. Они попали под европейские ограничения в конце февраля 2022 года — вскоре после полномасштабного российского вторжения в Украину.

Власти ЕС обосновали санкции в отношении Фридмана и Авена связями бизнесменов в российских властных кругах, в том числе с Владимиром Путиным. По мнению Совета Евросоюза, Фридман и Авен также оказывали материальную или финансовую поддержку российским властям, поддерживали действия и политику РФ, которые подрывают или угрожают территориальной целостности и независимости Украины.

Помимо ЕС, в начале войны санкции против Авена и Фридмана ввели США, Великобритания и их союзники. После этого бизнесмены покинули совет директоров Альфа-банка. Они публично объявили санкции несправедливыми и пожаловались на связанные с ними финансовые ограничения.

Бизнесмены обжаловали санкции в суде в мае 2022-го. Среди прочего оба заявили, что Совет Евросоюза допустил ошибку в оценке фактов при введении ограничительных мер против истца, а доказательства, на которые ссылался совет при вынесении решения, не заслуживают доверия.

10 апреля суд ЕС вынес решение по искам, встав на сторону российских бизнесменов и признав недостаточными обоснования Совета ЕС для включения Фридмана и Авена в санкционные списки. В частности, суд отметил, что степень близости бизнесменов к Путину и его окружению не доказывает, что они поддерживали, в том числе финансово, действия и политику властей РФ в отношении Украины.

Изначально российские издания, в том числе «Медуза», сообщили, что решение суда отменяет санкции ЕС в отношении Авена и Фридмана. Но это не так. Решение суда затронуло первоначальный документ Совета ЕС от 28 февраля 2022 года, которым против Авена и Фридмана ввели санкции, и акт о продлении ограничений от 14 сентября 2022-го.

Однако в пресс-релизе суда говорится, что в марте 2023 года Совет Евросоюза изменил основания для продления санкций против Авена и Фридмана. В этом документе их среди прочего назвали «ведущими бизнесменами, вовлеченными в сектор экономики, обеспечивающий существенный источник дохода правительству РФ, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины». Авен и Фридман оспаривают это решение властей ЕС в отдельных исках. Они еще не рассмотрены.

Комментируя решение суда ЕС, Фридман заявил, что «удовлетворен» нынешним решением суда ЕС. Авен постановление суда не комментировал. Европейские адвокаты бизнесменов назвали санкции против их подзащитных «контрпродуктивной ошибкой». Они надеются, что постановление суда Евросоюза станет «важным сигналом», который услышат в ЕС и за его пределами.

Говоря о постановлении европейского суда, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал санкции против РФ «незаконными, несправедливыми, деструктивными» и «даже в чем-то позорящими те органы, которые их принимали».

Соратники Алексея Навального, которые с весны 2022 года ведут «Список коррупционеров и разжигателей войны», раскритиковали решение суда ЕС в отношении Фридмана и Авена. Отметим, что эти заявления были опубликованы до того, как юристы и журналисты уточнили, что санкции в отношении бизнесменов продолжают действовать.

«Мало того, что у западных политиков не хватило воли на само внесение в санкционный список сотен и тысяч людей, на которых опирается режим. Это решение показывает, что есть лазейка, которая позволяет и хорошую жизнь за границей сохранить, и против Путина особо не выступать», — заявила команда Навального.

По словам директора ФБК Ивана Жданова, решение суда ЕС — «феерическое позорище и провал всей европейской санкционной политики». Вдова Навального Юлия сочла это решение «вредным», способным ослабить антивоенное движение и помочь Путину и дальше оставаться у власти в России.

«Хочется спросить у европейских политиков: „А что изменилось с тех пор, как вы российских олигархов под санкции внесли?“ Ни Фридман, ни Авен не сделали никаких заявлений против войны, никаких попыток положить ей конец — они просто наняли очень дорогих адвокатов и нашли хороших лоббистов. Антивоенно настроенные россияне в Европе сталкиваются со множеством проблем, но для российских олигархов все легко решается деньгами», — написала Навальная.

С критикой решения суда и действий властей ЕС также выступил ближайший соратник Навального Леонид Волков. Ранее он в числе тех, кто обращался к европейским властям с просьбой отменить санкции против бизнесменов из «Альфа-групп».

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«В том, что сделали европейцы сейчас, никакого смысла нет. Фридман и Авен ни слова публично так и не сказали против войны, не вступили с Путиным в конфликт. Суд ЕС просто так им отдал желаемое на блюдечке с голубой каемочкой. Чтобы что? Какой этим сигнал суд посылает Путину, его друзьям, российским олигархам? — заявил Волков. — Прозрачного механизма выхода из-под санкций через публичный разрыв с Путиным и деятельное раскаяние так и не создано. „Лучше нанимайте больше европейских юристов и лоббистов“, — говорит суд. Это все очень, очень плохо».

При этом соратник Навального отметил, что не сомневается в качестве работы суда Евросоюза, который сравнивал основания из решения Совета ЕС о введении ограничений с санкционными критериями. Вопросы, написал Волков, возникают к юристам Еврокомиссии, которые готовили пакет оснований для введения санкций (evidence pack). Он привел в пример решение суда ЕС по иску Фридмана, в котором чиновники Евросоюза сослались на несколько устаревших публикаций в СМИ, в том числе на статью о Фридмане в The Daily Beast от 2018 года.

И как тут не вспомнить, что на протяжении этих двух лет мы [ФБК] бегаем вокруг них [европейских чиновников] и говорим: «Мы знаем, как все устроено, кто как с кем связан, кто за кого платит, где путинские деньги и кошельки». Мы говорим: «Мы готовы вам писать evidence packʼи эти самые!» Хорошие, которые устоят в любом суде.

И что мы видим все эти два года? Американцы пачками вносят под санкции всяких деятелей на основании расследований ФБК и работы юристов ФБК. Британцы тоже пачками. Европейцы — нет. Пишут левой ногой по заметкам в Daily Beast, потом проигрывают в суде. Просто апофеоз беспомощности бюрократии.

Глава санкционного департамента ФБК Александр Помазуев, разобрав постановление европейского суда, отметил, что это решение — «последнее-распоследнее предупреждение, что надо работать лучше». «Мы (и много кто еще) готовы помогать. Мы буквально бегаем вокруг и предлагаем помощь, но ЕС остается черным ящиком, где как в черной дыре исчезают письма и предложения помощи, — написал юрист в соцсети Х. — Безусловно, отмена старых санкций повышает шансы, что и новые не устоят или их не продлят в будущем. И это все очень тревожно. Тем более что уверенности в качестве новых доказательств (если их собрали) тоже нет».

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