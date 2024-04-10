Вдова российского политика Алексея Навального Юлия Навальная раскритиковала власти Евросоюза после того, как суд ЕС отменил санкции, наложенные на Михаила Фридмана и Петра Авена из-за полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

«Хочется спросить у европейских политиков: „А что изменилось с тех пор, как вы российских олигархов под санкции внесли?“» — написала Навальная в твиттере днем 10 апреля.

Ни Фридман, ни Авен не сделали никаких заявлений против войны, никаких попыток положить ей конец — они просто наняли очень дорогих адвокатов и нашли хороших лоббистов. Антивоенно настроенные россияне в Европе сталкиваются со множеством проблем, но для российских олигархов все легко решается деньгами.

По словам Навальной, к третьему году войны в Украине «не появилось ни конкретного механизма ввода санкций, ни выхода из-под них». Она считает, что решения принимаются по принципу «кто до кого первым добежит».

Юлия Навальная назвала «вредным» решение снять санкции с Фридмана и Авена. «Оно только ослабит антивоенное движение и поможет Путину дольше оставаться у власти», — заключила она.

Ранее стало известно, что суд Евросоюза удовлетворил иск основателей «Альфа-групп» Михаила Фридмана и Петра Авена, просивших снять с них персональные санкции.

Фридман и Авен остаются под санкциями Великобритании и США.

Читайте также

«На Западе думают: „Эти жадные олигархи могут сказать Путину, чтобы он остановился“. Почему они так думают?» Михаил Фридман пожаловался на несправедливость санкций. Он рассказал Bloomberg, как остался в Лондоне без денег

Читайте также

«На Западе думают: „Эти жадные олигархи могут сказать Путину, чтобы он остановился“. Почему они так думают?» Михаил Фридман пожаловался на несправедливость санкций. Он рассказал Bloomberg, как остался в Лондоне без денег