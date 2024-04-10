«Для российских олигархов все легко решается деньгами». Юлия Навальная — об отмене санкций ЕС против Фридмана и Авена
Вдова российского политика Алексея Навального Юлия Навальная раскритиковала власти Евросоюза после того, как суд ЕС отменил санкции, наложенные на Михаила Фридмана и Петра Авена из-за полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.
«Хочется спросить у европейских политиков: „А что изменилось с тех пор, как вы российских олигархов под санкции внесли?“» — написала Навальная в твиттере днем 10 апреля.
Ни Фридман, ни Авен не сделали никаких заявлений против войны, никаких попыток положить ей конец — они просто наняли очень дорогих адвокатов и нашли хороших лоббистов. Антивоенно настроенные россияне в Европе сталкиваются со множеством проблем, но для российских олигархов все легко решается деньгами.
По словам Навальной, к третьему году войны в Украине «не появилось ни конкретного механизма ввода санкций, ни выхода из-под них». Она считает, что решения принимаются по принципу «кто до кого первым добежит».
Юлия Навальная назвала «вредным» решение снять санкции с Фридмана и Авена. «Оно только ослабит антивоенное движение и поможет Путину дольше оставаться у власти», — заключила она.
Ранее стало известно, что суд Евросоюза удовлетворил иск основателей «Альфа-групп» Михаила Фридмана и Петра Авена, просивших снять с них персональные санкции.
Фридман и Авен остаются под санкциями Великобритании и США.