Леонид Волков, один из ближайших соратников Алексея Навального, раскритиковал решение суда Евросоюза, который решил снять персональные санкции с основателей «Альфа-групп» Петра Авена и Михаила Фридмана.

Ранее Волков направил письмо властям ЕС с просьбой отменить санкции в отношении бизнесменов из «Альфа-групп». После того как об этом стало известно, Волков покинул пост председателя правления фонда ACF International (Фонд борьбы с коррупцией), назвав письмо «большой политической ошибкой».

После решения суда ЕС по делу Авена и Фридмана Волков напомнил, что «крайне неудачно» пытался «выступить в роли посредника между владельцами Альфы и европейскими чиновниками». Он объяснил, что хотел создать прецедент и прозрачный механизм выхода из-под санкций, а также «открыть пути для бегства околопутинских элит». По задумке Волкова, попавшие под санкции могли добиться снятия ограничений «публичным разрывом с Путиным и деятельным раскаянием». «Из этого ничего не получилось — но я по-прежнему считаю, что в попытке был смысл», — добавил оппозиционер.

А вот в том, что сделали европейцы сейчас — никакого смысла нет. Фридман и Авен ни слова публично так и не сказали против войны, не вступили с Путиным в конфликт. Суд ЕС просто так им отдал желаемое на блюдечке с голубой каемочкой. Чтобы что? Какой этим сигнал суд посылает Путину, его друзьям, российским олигархам?

Прозрачного механизма выхода из-под санкций через публичный разрыв с Путиным и деятельное раскаяние так и не создано. «Лучше нанимайте больше европейских юристов и лоббистов», — говорит суд. Это все очень, очень плохо.

В свою очередь директор ФБК Иван Жданов назвал решение суда ЕС по делу Фридмана и Авена «феерическим позорищем» и «провалом всей европейской санкционной политики».

Фонд борьбы с коррупцией с весны 2022 года ведет «Список коррупционеров и разжигателей войны». Соратники Алексея Навального заявляли, что этот список может быть основой для западных санкций. Петр Авен и Михаил Фридман в этом списке внесены в категорию «коррупционеры».

Авен и Фридман попали под санкции Евросоюза 28 февраля 2022 года. Власти ЕС обосновали это решение тем, что у Фридмана и Авена есть связи в российских властных кругах. 10 апреля стало известно, что суд ЕС постановил снять санкции с Фридмана и Авена, назвав причины, которыми власти Евросоюза объяснили включение бизнесменов в санкционные списки, неубедительными.

Подробности истории с письмом

Кто на самом деле подписал заявление в защиту Фридмана? Почему с него предлагается снять санкции, а с других олигархов — нет? «Медуза» выяснила все (что только можно) о письме, из-за которого Леонид Волков приостановил свою работу в ФБК

Подробности истории с письмом

Кто на самом деле подписал заявление в защиту Фридмана? Почему с него предлагается снять санкции, а с других олигархов — нет? «Медуза» выяснила все (что только можно) о письме, из-за которого Леонид Волков приостановил свою работу в ФБК