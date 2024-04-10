Суд ЕС решил снять персональные санкции с Петра Авена и Михаила Фридмана

Суд Евросоюза удовлетворил иск основателей «Альфа-групп» Петра Авена и Михаила Фридмана, просивших снять с них персональные санкции, пишет РБК.

Авен и Фридман попали под санкции Евросоюза 28 февраля 2022 года. Власти ЕС обосновали это решение тем, что у Фридмана и Авена есть связи в российских властных кругах.

В мае 2022 года и Авен, и Фридман обжаловали санкции в суде.

После введения санкций Фридман и Авен покинули совет директоров Альфа-банка. Они публично объявили санкции несправедливыми и пожаловались на связанные с ними финансовые ограничения. В частности, Авен сказал, что не знает, может ли теперь нанять уборщицу, а Фридман — что не знает, как оплатить ее услуги. В марте 2022 года санкции против бизнесменов также ввела Великобритания.

Как Фридман и Авен боролись за снятие санкций

Кто на самом деле подписал заявление в защиту Фридмана? Почему с него предлагается снять санкции, а с других олигархов — нет? «Медуза» выяснила все (что только можно) о письме, из-за которого Леонид Волков приостановил свою работу в ФБК

Как Фридман и Авен боролись за снятие санкций

Кто на самом деле подписал заявление в защиту Фридмана? Почему с него предлагается снять санкции, а с других олигархов — нет? «Медуза» выяснила все (что только можно) о письме, из-за которого Леонид Волков приостановил свою работу в ФБК