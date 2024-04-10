Зеленский назвал «примитивными» предложения Трампа о прекращении войны в обмен на украинские территории

Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике идеи американского политика Дональда Трампа о прекращении войны в обмен на сдачу оккупированных украинских территорий России, назвав их «примитивными». Такое заявление он сделал в интервью изданиям группы Axel Springer.

Зеленский отметил, что готов выслушать предложения Трампа, но «если они заключаются в том, что мы просто отдаем наши территории, то они очень примитивны».

По словам Зеленского, ему нужна не «фантастическая», а «реальная» идея, которая положила бы конец войне, «потому что на кону жизни людей».

Президент Украины также рассказал, что в частном порядке через посредников предлагал Трампу посетить страну, и что тот выразил заинтересованность, но до конкретных договоренностей о поездке дело не дошло.

Трамп неоднократно заявлял, что в случае избрания президентом закончит войну в Украине «за 24 часа». При этом он отмечал, что Украине при этом придется отказаться от всех или от части оккупированных территорий.

В начале февраля 2024 года Bloomberg со ссылкой на источники написал, что план Трампа в случае избрания президентом заключается в том, чтобы одновременно оказывать давление и на Россию, и на Украину. По данным агентства, Трамп планирует угрожать Киеву в случае отказа от переговоров прекращением поставок оружия Украине, а Москве — напротив, увеличением этих поставок, а также усилением санкций против российского Центробанка.

Зеленский ранее неоднократно исключал возможность какой-либо уступки территорий России в обмен на прекращение войны.