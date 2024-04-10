В Курской области беспилотник попал в автомобиль. Погиб отец с двумя дочерьми

Три человека погибли в результате атаки беспилотника на гражданский автомобиль в Курской области, заявил губернатор региона Роман Старовойт.

По словам чиновника, взрывное устройство с украинского дрона было сброшено на машину в селе Апанасовка Кореневского района. В автомобиле находились три человека, в том числе двое детей. Все они погибли.

«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, разделяю с ними это огромное горе», — написал в телеграме глава региона.

По данным телеграм-канала «112», погибшие — отец с двумя маленькими дочками 2014 и 2018 годов рождения.

Чуть ранее Старовойт сообщил об обстреле со стороны Украины Глушковского района, в результате которого без электроснабжения остались несколько населенных пунктов, в том числе поселок Теткино, села Попово-Лежачи и Коровяковка.

Ранее днем 10 апреля власти Харьковской области сообщили о российских обстрелах села Липцы и поселка Малая Даниловка. В результате удара в Липцах погибли три человека — 14-летняя девочка и две женщины 43 и 59 лет, заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Еще два человека получили ранения.

Также вечером 10 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области. В результате погибли четыре человека, в том числе десятилетняя девочка, еще семеро ранены.

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