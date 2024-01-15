Швейцария примет глобальный «саммит мира» по Украине на уровне глав государств. Россию туда не позовут

Швейцария намерена принять глобальную встречу по Украине на уровне лидеров глав государств. Об этом на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила председатель Федерального совета Швейцарии Виола Амгерд.

«Господин Зеленский спросил меня, была бы готова Швейцария организовать встречу на высшем уровне. Я подтвердила: Швейцария была бы готова организовать конференцию. Мы договорились, что мы углубленно будем заниматься этим вопросом, чтобы процесс мира был успешным», — добавила она.

Зеленский, в свою очередь, сказал, что Швейцария и Украина начнут подготовку мероприятия уже завтра, 16 января.

Судя по комментарию Зеленского, на саммит не пригласят представителей России. «Мы открыты ко всем странам мира, которые уважают наш суверенитет и территориальную целостность. Поэтому делайте выводы, кого мы приглашаем», — сказал президент Украины в ответ на вопрос об участниках встречи.

Накануне глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис заявлял, что рано или поздно Москву нужно будет привлечь к переговорам, «поскольку не будет никакого мира без того, чтобы Россия должна была сказать свое слово».

В Швейцарии 14 января прошла встреча по на уровне советников по национальной безопасности. Как заявили в офисе Зеленского, во встрече приняли участие представители 81 страны (по данным Швейцарии, делегаций было 83).

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