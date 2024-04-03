В Екатеринбурге иностранцам, стоящим в очереди на замену водительских прав, начали выдавать повестки в военкомат

В Екатеринбурге иностранцам с приобретенным российским гражданством в очереди около здания ГИБДД начали вручать повестки в военкомат, сообщает «Екатеринбург онлайн».

Как отмечает издание, с 1 апреля иностранцы, получившие гражданство РФ или ВНЖ, обязаны сменить водительские права других стран на российские. Соответствующий закон власти приняли летом 2023 года. После вступления документа в силу около ГИБДД образовалась большая очередь, в которой, по данным издания, стоят сотни людей.

В повестках, раздаваемых у Госавтоинспекции, говорится, что прийти в военкомат для постановки на воинский учет им необходимо на следующий день.

С лета 2023 года регулярно появляются сообщения об облавах на иностранцев, получивших российское гражданство, в ходе которых им вручают повестки в военкомат. Так, в октябре в подмосковных Котельниках задержали прихожан мечети, среди которых был финалист шоу «Перепой звезду» Мамут Усеинов — его, в итоге, отправили в воинскую часть. В ноябре в ходе одного из рейдов повестки раздали работникам склада Wildberries в Электростали. Еще один рейд в Электростали прошел в конце марта 2024 года.

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