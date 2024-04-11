«Медиазона»: в России военного впервые обвинили по статье о добровольной сдаче в плен, введенной после начала мобилизации

На Сахалине военнослужащего обвинили в добровольной сдаче в плен, пишет «Медиазона». Журналисты обратили внимание на карточку дела на сайте Первого Восточного окружного суда Хабаровска. Суд рассмотрел апелляцию на арест обвиняемого по статье о сдаче в плен (статья 352.1 УК). Само решение об аресте вынес нижестоящий Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд. На его сайте карточку дела изданию найти не удалось.

Фамилия обвиняемого в карточке скрыта. Кроме статьи о сдаче в плен, ему также вменяется дезертирство в период мобилизации (часть 3 статьи 338 УК). Дело поступило в суд 9 апреля, результат рассмотрения апелляции на арест неизвестен. В пресс-службе суда «Медиазоне» на вопрос о фамилии обвиняемого и обстоятельствах дела не ответили.

«Медиазона» называет это дело первым известным случаем применения статьи о сдаче в плен, введенной в уголовный кодекс после начала мобилизации в сентябре 2022 года. Ранее было известно еще об одном деле, в котором фигурировала эта статья, но его фигуранта обвинили не в самой сдаче в плен, а в покушении на организацию (в этом случае статья о сдаче в плен вменяется вместе со статьями 30 УК о приготовлении к преступлению и 33 УК о соучастниках). По этому делу в феврале 2024 года был арестован строитель Петр Опальник, родившийся в Винницкой области.

Также в феврале в Саратовской области арестовали местного жителя, которого ФСБ обвинила в том, что он склонял участника войны к добровольной сдаче в украинский плен. По версии спецслужбы, он переписывался со знакомым, который воевал в Украине, и предлагал ему сдаться ВСУ, однако и в этом случае статья о сдаче в плен фигурирует вместе со статьей о соучастии (часть 4 статьи 33 УК).

Поправки, вводящие в Уголовный кодекс новую статью о добровольной сдаче в плен, Владимир Путин подписал 24 сентября 2022 года — через три дня после объявления в России «частичной» мобилизации.

В марте 2023 года Верховный суд России отдельно разъяснил применение статьи о сдаче в плен. Сдача в плен должна считаться добровольной, если она совершена сознательно при наличии возможности оказывать решительное сопротивление и избежать захвата, говорилось в разъяснениях. Если же суд установит, что военный сдался в плен, чтобы воевать на стороне противника, это будет расцениваться как госизмена.

При условии того, что в действиях обвиняемого нет признаков госизмены, максимальное наказание по статье о сдаче в плен составляет десять лет лишения свободы. От ответственности могут освободить, если военнослужащий «принял меры для своего освобождения, возвратился в часть или к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений». Максимальное наказание за госизмену составляет вплоть до пожизненного заключения.

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хроника 778-го дня войны

Война Семьсот семьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»