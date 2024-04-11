Война Семьсот семьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 10 апреля читайте здесь.
Главные новости:
- Верховная Рада приняла закон о мобилизации. Из него исключили положение о демобилизации.
- Войска РФ атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской и Одесской областях.
- Российская армия сейчас на 15% больше, чем на момент полномасштабного вторжения в Украину, заявил американский генерал.
- В Липецкой области беспилотник упал на здание строящейся больницы.
За принятие закона проголосовали 283 депутата Рады, сообщил депутат Алексей Гончаренко, подчеркнув, что сам он эту законодательную инициативу не поддержал.
Теперь закон должен подписать президент Владимир Зеленский, через месяц после этого документ вступит в силу.
Законопроект о мобилизации вносили в Верховную Раду дважды. Первый раз правительство направило его в парламент в декабре 2023 года, но после начавшегося в обществе обсуждения документ отправили на доработку. Новая версия законопроекта поступила в Раду в начале января, в следующем месяце парламент одобрил документ в первом чтении.
Верховная Рада одобрила закон о мобилизации.
Украинские издания публикуют новое видео, на котором, как утверждается, показаны последствия удара по Трипольской ТЭС в Киевской области.
Рада исключила демобилизацию из законопроекта о мобилизации
В Верховной Раде второй день рассматривают поправки, поступившие ко второму чтению правительственного законопроекта о мобилизации. Как сообщил депутат Ярослав Железняк утром 11 апреля, парламентарии приняли поправку, согласно которой из документа убирают положение о демобилизации.
С предложением исключить этот вопрос из законопроекта ранее выступил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, сообщала «Украинская правда». Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны поддержал инициативу главкома.
Российская армия сейчас на 15% больше, чем на момент полномасштабного вторжения в Украину
Об этом заявил генерал армии США, командующий союзными войсками НАТО в Европе Кристофер Каволи, выступая в палате представителей конгресса 10 апреля. По его словам, российская армия стала больше, несмотря на потери, понесенные при вторжении, сообщает Business Insider.
«За последний год Россия увеличила численность своих фронтовых войск с 360 тысяч до 470 тысяч человек», — заявил Каволи. По его словам, увеличение численности произошло благодаря тому, что Россия повысила предельную границу призывного возраста с 27 до 30 лет.
По словам Каволи, повышение призывного возраста означает, что Россия смогла увеличить «резерв доступных призывников на два миллиона человек на годы вперед».
«В целом, Россия движется к тому, чтобы стать обладателем самой большой армии на континенте», — добавил Каволи.
Мэр города Украинка в Киевской области Александр Туренко призвал жителей закрыть окна в домах, «чтобы не дышать вредными продуктами горения», а также зарядить все устройства и сделать «максимальные запасы воды». Такое сообщение появилось в его фейсбуке около 7 утра.
В городе Украинка расположена Трипольская ТЭС, по которой, предположительно, российские войска нанесли удар в ночь на 11 апреля.
Два подземных газовых хранилища Украины попали под российский удар в ночь на 11 апреля, сообщила пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».
«Хранилища продолжают работать. Сейчас специалисты занимаются ликвидацией последствий обстрела», — сообщили в компании. Там добавили, что сотрудники не пострадали.
В соцсетях публикуют видео пожара, произошедшего, как утверждается, на Трипольской ТЭС под Киевом.
В Минобороны РФ утверждают, что в течение ночи перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников в шести регионах России: три в Курской области, три в Тамбовской, два Белгородской, один в Брянской, один в Липецкой области, а также два в Мордовии.
Как отметили российские СМИ, Минобороны РФ впервые сообщило о том, что военные сбили беспилотники в Мордовии.
Около 9 утра, добавили в российском ведомстве, украинский беспилотник сбили в Брянской области.
В Кременной под обстрел попали журналисты «Вести Луганск». Погиб сопровождавший их офицер пресс-службы Минобороны РФ
Съемочная группа канала «Вести Луганск» попала под обстрел в районе города Кременная в Луганской области, контролируемой российскими войсками.
Как сообщает канал «Россия-1», корреспондент Артем Юндас и оператор Денис Шум приехали 10 апреля для съемок в танковый батальон в Серебрянском лесничестве. Их сопровождал майор Евгений Половодов, старший офицер пресс-центра группировки войск «Запад».
В ходе артиллерийского обстрела со стороны ВСУ представитель пресс-службы Минобороны РФ погиб. Юндас получил контузию, Шума госпитализировали с осколочным ранением ноги.
Половодов занимался организацией работы журналистов на фронте и сам делал репортажи с передовой, отмечает госканал. По данным «Коммерсанта», Половодову было 33 года. С 2015 года он был офицером подразделения информационного обеспечения в Воронеже, а в 2021 году работал в Сирии. С началом полномасштабной войны в Украине оказался в составе пресс-центра Западной группировки российских войск. У него остались жена и малолетний сын.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от профильных международных структур осудить атаку на журналистов. «Расцениваем данный инцидент как очередную преступную акцию режима Зеленского, который продолжает рассматривать отечественных журналистов и военкоров в качестве приоритетных целей для огневого поражения, более того, открыто этим бравирует. Под прицел украинских боевиков попадают относящиеся к гражданским лицам безоружные корреспонденты, фотографы и операторы», — говорится в комментарии МИДа.
Жители Киева во время ночной атаки укрылись в метро
Зеленский после ночного удара войск РФ призвал Запад усилить ПВО Украины
Об этом президент Украины написал в соцсетях утром 11 апреля. По словам Владимира Зеленского, российские военные атаковали объекты критической инфраструктуры.
«Был очередной подлый ракетный удар по Харькову и Харьковской области. Мишенью стали также объекты в других областях: Киевской, Запорожской, Одесской и Львовской», — заявил он.
Каждый из наших соседей в Европе, каждый из других партнеров видит, насколько критической является потребность Украины в ПВО. Именно здесь, именно сейчас, именно нашей возможностью преодолеть российский террор мир может доказать, что все одинаково воспринимают террор как преступление. Если же России будет разрешено и в дальнейшем это делать, если российские ракеты и «шахеды» будут бить не только по Украине, но и по решимости партнеров, это будет глобальным разрешением на террор. Нужна ПВО и другая оборонная поддержка, а не закрытие глаз и долгие дискуссии.
В ВСУ утверждают, что за ночь над Украиной уничтожили 57 воздушных целей — 18 ракет и 39 ударных дронов
Об этом утром 11 апреля заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. По его словам, основным направлением атаки стала Львовская область.
Всего, по информации ВСУ, российские войска применили 82 средства воздушного нападения:
- 20 крылатых ракет Х-101/Х-555
- шесть аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал»
- 12 зенитных управляемых ракет, выпущенных из комплекса С-300
- 40 ударных дронов типа «Шахед»
- четыре управляемые авиационные ракеты Х-59.
В результате противовоздушного боя Силы обороны Украины уничтожили 16 крылатых ракет Х-101/Х-555, 39 беспилотников и две управляемые авиационные ракеты Х-59.
В Липецкой области беспилотник упал на здание строящейся больницы
В селе Доброе Липецкой области в ночь на 11 апреля беспилотник упал на строящееся здание терапевтического корпуса Центральной районной больницы, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
В результате начался пожар на площади около четырех квадратных метров. Спустя некоторое время Артамонов сообщил, что пожар потушили, повреждена внешняя отделка здания и окна. Жертв и пострадавших, по его словам, нет.
Село Доброе находится примерно в 40 километрах к северо-востоку от Липецка. Об угрозе атаки беспилотников в районе губернатор сообщил около двух часов ночи по московскому времени. С марта 2024 года в Липецкой области несколько раз вводили режим воздушной опасности из-за угрозы атак дронов со стороны Украины — в прошлый раз он объявлялся утром 9 апреля, до этого — в воскресенье, 7 апреля.
Войска РФ атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Харьковской, Запорожской, Львовской и Киевской областях
Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Энергетики уже приступили к ликвидации последствий атаки, заявил он, не став уточнять подробности.
«Укрэнерго» сообщило, что в результате атаки повреждены электроподстанции и объекты генерации в упомянутых регионах, а также в Одесской области. В Харьковской области ограничена подача электроэнергии.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За прошедшие сутки произошло 55 боевых столкновений.
- Вооруженные силы РФ нанесли восемь ракетных и 93 авиационных удара, совершили 78 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть погибшие и раненые среди мирных граждан.
- В ночь на 11 апреля российские войска нанесли массированный удар по Украине, применив крылатые ракеты и дроны «Шахед». По предварительной информации, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 37 из 40 беспилотников. Информация о ракетах уточняется.
- За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Дергачи, Липцы, Волчанск, Куриловка, Кругляковка Харьковской области; Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области; Спорное, Верхнекаменское, Ивановка, Александрополь, Семеновка, Новокалиново, Бердычи, Нетайлово, Красногоровка, Константиновка, Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка, Работино Запорожской области.
- Под артиллерийским огнем оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
- Вооруженные силы Украины отбили три атаки на лиманском направлении, 23 — на бахмутском, шесть — на авдеевском, 16 — на новопавловском, одну — на ореховском, шесть — на херсонском.
- ВСУ продолжают активными действиями наносить российским войскам потери в живой силе и технике, истощая вдоль всей линии боевого соприкосновения.
- За прошедшие сутки авиация и ракетные войска ВСУ нанесли удары по 10 районам сосредоточения войск РФ.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте! Сегодня 778-й день полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что вы с нами.