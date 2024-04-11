Война Семьсот семьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»

За принятие закона проголосовали 283 депутата Рады, сообщил депутат Алексей Гончаренко, подчеркнув, что сам он эту законодательную инициативу не поддержал.

Теперь закон должен подписать президент Владимир Зеленский, через месяц после этого документ вступит в силу.

Законопроект о мобилизации вносили в Верховную Раду дважды. Первый раз правительство направило его в парламент в декабре 2023 года, но после начавшегося в обществе обсуждения документ отправили на доработку. Новая версия законопроекта поступила в Раду в начале января, в следующем месяце парламент одобрил документ в первом чтении.