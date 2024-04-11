«Новая газета Европа»: российские суды за два года войны вынесли более 2,5 тысячи приговоров участникам боевых действий. В половине случаев им смягчали наказание
С начала полномасштабной войны в Украине российские суды вынесли более двух с половиной тысяч приговоров в отношении бывших и действующих участников боевых действий, подсчитала «Новая газета Европа».
Как пишет издание, всего за два года фигурантами уголовным дел стали не менее 2605 участников войны. Большинство из них обвиняли в преступлениях против военной службы, зачастую — в самовольном оставлении части (статья 337 УК).
Как минимум 1130 участников войны обвинялись в «гражданских» преступлениях — от нарушений правил дорожного движения до убийств. Фигурантам дел о насильственных преступлениях стали как минимум 192 участника боевых действий.
Журналисты выяснили, что примерно в половине случаев российские суды признавали участие в войне смягчающим обстоятельством. Например, штрафы за вождение в пьяном виде получили более 80% участников войны. Остальных россиян по этой статье чаще всего приговаривают к обязательным работам, уточняет издание.
Подобные решения суды выносят и по другим статьям. В частности, за оборот наркотиков в значительном размере примерно 70% обвиняемых участников войны получили штрафы, а за кражи с отягчающими обстоятельствами — более 50%.
Как пишут журналисты, единственным преступлением, за которое участников судят строже, чем гражданских, ― это оборот взрывчатых веществ (часть 1 статьи 222.1 УК). За это им назначают реальные сроки в четыре раза чаще, чем остальным россиянам.
При этом на общую статистику преступления участников войны, по всей видимости, не сильно влияют — например, убийства, совершенные участниками боевых действий, составляют менее процента от всех убийств по стране, отмечает «Новая газета Европа».