Российские агенты обманом заманивают на войну граждан Индии: им обещают работу охранниками, а затем отбирают паспорта и отправляют на передовую «Би-би-си» рассказала истории двоих индийцев, которым удалось вернуться назад

Житель города Хайдарабад держит фотографию своего брата Мохаммеда Асфана — одного из десятков индийцев, попавших на войну в Украину. В последний раз Асфан связывался с родными из Ростова-на-Дону, после чего перестал выходить на связь. 22 февраля 2024 года Noan Seelam / AFP / Scanpix / LETA

В марте 2024 года индийские спецслужбы заявили, что раскрыли «крупную сеть по торговле людьми», участники которой заманивали молодых индийцев в Россию предложениями высокооплачиваемой работы, после чего у них отбирали паспорта и отправляли на военное обучение, а затем — на передовую в Украине. Индийские СМИ писали, что контракты с российской армией могли заключить около 100 граждан Индии. «Би-би-си» пообщалась с двумя такими индийцами, которые смогли вернуться на родину.

Один из них — рыбак из деревни Анчутенгу в южном штате Керала по имени Принц Себастьян. Несколько месяцев назад он и два его друга пришли к местному агенту по рекрутингу (сейчас он находится в розыске) с вопросом, могут ли они найти работу где-нибудь в Европе. Агент предложил им поработать «охранниками» в России с ежемесячной зарплатой в 200 тысяч рупий (220 тысяч рублей). Они немедленно согласились, так как для индийской провинции это огромные деньги.

Себастьян и его друзья заплатили агенту по 700 тысяч рупий (770 тысяч рублей) каждый за российскую визу и 4 января прилетели в Москву. Там их встретил человек по имени Алекс, который говорил на языке, распространенном в штате Керала. На следующий день агент отвез их в Кострому, где они подписали контракт на русском языке (никто из них его не знал) и где к ним присоединились трое новобранцев из Шри-Ланки. Затем мужчин доставили в военный городок в Ростовской области, где у них забрали паспорта и мобильные телефоны.

10 января началось обучение, которое продолжалось «днем и ночью». Завербованных учили пользоваться противотанковыми гранатами, стрелять из разных видов оружия и оказывать первую помощь. По словам Себастьяна, во время обучения он «начал получать удовольствие от оружия, как от игрушек», но все изменилось на поле боя.

После трех недель обучения Себастьяна в составе группы из 30 человек отправили в Лисичанск, откуда он попал на передовую. Через 15 минут боя, по его словам, выпущенная с близкого расстояния пуля пролетела рядом с его ухом. Находившийся рядом с ним российский военный был убит, и Себастьян упал на его тело. Так он лежал час, после чего рядом взорвался снаряд. Себастьян получил ранение в ногу и всю ночь провел в окопе, истекая кровью.

На следующее утро, по словам Себастьяна, он «сбежал» с передовой, после чего провел несколько недель в больницах, а затем получил месяц отпуска. За это время с помощью местного священника он смог связаться с посольством Индии, которое выдало ему временный паспорт и помогло с возвращением домой. Что стало с его двумя друзьями, неизвестно.

Теперь Себастьян планирует снова заниматься рыболовством. «Мне нужно вернуть деньги, которые я взял в долг [чтобы заплатить агенту], и начать жизнь заново», — сказал он.

Житель штата Джамму и Кашмир показывает фотографию своего сына, 31-летнего Азада Юсуфа Кумара, которого обманом завербовали на войну против Украины. Незадолго до этого семья индийца узнала, что он был ранен в бою. 28 февраля 2024 года Faisal Bashir / SOPA Images / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Похожую историю рассказал «Би-би-си» 23-летний Давид Мутаппан, еще один рыбак из штата Керала. В октябре 2023 года он увидел в фейсбуке рекламу о работе «сотрудником охраны» в России. В объявлении была указана ежемесячная зарплата в 204 тысячи рублей. Он уехал, пообещав своей невесте заработать денег на постройку дома к свадьбе.

Мутаппан воевал на фронте около Донецка. В конце декабря он сломал ногу, после чего провел два с половиной месяца в больницах Луганска, Волгограда и Ростова-на-Дону. В марте знакомые индийцы помогли ему добраться до посольства в Москве, которое организовало его возвращение домой. Мутаппан и его невеста решили отложить свадьбу еще на два года, чтобы он смог восстановиться и вернуться к обычной жизни.

По словам Мутаппана, больше всего он рад, что не убил никого на поле боя. «Однажды украинцы были в 200 метрах от нас. Нам сказали наступать, но я не сделал по ним ни одного выстрела. Я не могу никого убивать», — рассказал он.

Агентство Reuters в начале марта писало, что в ходе боевых действий в Украине погибли как минимум два гражданина Индии. Официально власти страны подтвердили гибель одного из них.

МИД Индии неоднократно призывал граждан страны «держаться подальше» от конфликта России и Украины, а также подчеркивал, что оказывает давление на Москву, требуя досрочного расторжения контрактов индийцев, которых обманом заманили на войну, и их возвращения домой.

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