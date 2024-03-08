Власти Индии раскрыли «сеть по торговле людьми», которых обманом отправляли воевать на стороне России

Индийские спецслужбы раскрыли «крупную сеть по торговле людьми», участники которой заманивали молодых мужчин в Россию, где их заставляли участвовать в войне против Украины, сообщает Центральное бюро расследований (CBI).

Согласно пресс-релизу, жертвами этой схемы стали около 35 человек. По версии следствия, злоумышленники, действовавшие в составе организованной группы, находили молодых людей через соцсети. Им предлагали высокооплачиваемую работу в РФ. Indian Express со ссылкой на CBI уточняет, что злоумышленники также заманивали людей в Россию обещаниями поступления в частные вузы.

Однако после прибытия в Россию паспорта у граждан Индии отбирали, а их самих отправляли на военное обучение, пишет Indian Express. «Индийские граждане, ставшие жертвами схемы, прошли обучение и была направлены на передовые базы в зоне российско-украинского конфликта против своей воли», — говорится в заявлении спецслужбы.

В ведомстве уточнили, что провели 13 обысков в семи городах Индии, в ходе которых сотрудники правоохранительных органов изъяли около пяти миллионов рупий (60 тысяч долларов) наличными, а также документы, свидетельствующие о незаконной деятельности, и электронные устройства, пишет CBI.

В феврале стало известно, что власти Индии попросили Россию разрешить индийским гражданам, заключившим контракты с армией РФ, уволиться досрочно. Перед этим местные СМИ сообщили, что около 100 граждан Индии могли заключить контракты с российской армией. В МИД страны в конце месяца сообщили, что в зоне боевых действий «застряли» около 20 индийских граждан.

В марте агентство Reuters сообщило, что в Украине погибли два гражданина Индии. Власти страны пока подтвердили смерть только одного из них.

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