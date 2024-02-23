Индия попросила Россию разрешить ее гражданам, заключившим контракты с российской армией, досрочно уволиться

Власти Индии попросили Россию разрешить индийским гражданам, заключившим контракты с армией РФ, уволиться досрочно, пишет издание The Hindu со ссылкой на официального представителя МИД страны Рандхира Джайсвала.

«Нам известно, что несколько граждан Индии записались на вспомогательную работу в российской армии. Индийское посольство обсуждает вопрос их досрочного освобождения с ответственными органами РФ. Мы призываем всех граждан Индии проявлять должную осторожность и держаться подальше от этого конфликта», — заявил официальный представитель МИД.

По данным The Hindu, контракты с российской армией за последний год могли заключить около 100 граждан Индии. 20 февраля издание сообщило, что как минимум троих граждан Индии, согласившихся на работу, которая не подразумевала участия в боевых действиях, заставили сражаться в рядах российской армии.

В начале декабря 2023 года Непал попросил Россию остановить вербовку своих граждан на войну. МИД страны тогда утверждал, что на войне в Украине погибли шесть непальцев.

В январе власти Непала временно прекратили выдавать гражданам страны разрешения на работу в России и Украине. Тогда же агентство Reuters со ссылкой на оценку правительства страны писало, что до 200 граждан Непала могли вступить в российскую армию. По данным МИД Непала, около 100 граждан страны числятся пропавшими без вести.